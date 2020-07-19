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افتتاح سوق الأحد الشعبي بمركز بللحمر بعد اعادة تأهيله وتطويره

افتتاح سوق الأحد الشعبي بمركز بللحمر بعد اعادة تأهيله وتطويره
http://almnatiq.net/?p=885561
المناطق - مركز بللحمر

افتتح رئيس مركز بللحمر مسفر بن محمد البشري اليوم، سوق الأحد الشعبي بمركز بللحمر، أحد أهم الأسواق الشعبية في المنطقة، بعد نقله وتوسعته واعادة تأهيله وتطويره وإنشاء المظلات والمحلات التجارية وسفلتة ساحاته وإنارتها وبناء الجسور الاستنادية ودرء مخاط السيول.

وأكد رئيس مركز بللحمر في كلمته خلال حفل الإفتتاح أن سوق “الأحد” نسبة إلى اليوم الذي يقام فيه، هو أحد أهم الأسواق الشهيرة في منطقة عسير ، حيث يعود تاريخه لأكثر من 100 عام، وأعاد المواطنون ارتياده والتسوق فيه منذ عام 1364هـ، حسب ما ورد على لسان المؤرخين والمهتمين في التاريخ ، وكان ملتقى للتجارة وبيع المواشي من الأبل والغنم ، والحبوب بأنواعها “البر والشعير والذره”، وكذلك العسل والسمن ومحاصيل المزارع المحلية من الفواكه التي تشتهر بها مراكز بللحمر كالرمان والعنب والزبيب والتمور وغيرها.

وأوضح البشري أن السوق كان منذ القدم أحد أهم محطات القوافل القادمة من المناطق المجاورة، وقوافل الحجيج العابرة إلى مكة المكرمة، وكان يستمر التسوق به لمدة ثلاثة أيام في الأسبوع هي السبت والأحد والاثنين، ويتبادل المتسوقون خلاله المنافع، ويتناقلون الأخبار من المناطق المجاورة، وكان مكاناً لإقامة الحدود وتنفيذ الأحكام الشرعية وتوقيع المعاهدات والأعراف القبلية والمصادقة عليها والالتزام بها من المشايخ والنواب والمواطنين .

وعدّ رئيس مركز بللحمر سوق الأحد الشعبي رافداً هاماً لتعزيز الحركة الأقتصادية والسياحية في منطقة عسير ، في ظل حرص القيادة الرشيدة على المحافظة على الشواهد التراثية والإهتمام بها وتطويرها كمناطق تجارية وتاريخية بما يتناسب مع قيمتها التراثية ودعمها كعنصر هام من عناصر الجذب السياحي والثقافي والتجاري، وتأهيلها للمزارعين ومربي الماشية لتسويق منتجاتهم وعرض محاصيلهم للزوار وأهالي المنطقة، إلى جانب دعم الأسر المنتجة وزيادة مدخولاتهم اليومية بعرض منتجاتهم المعدّة في منازلهم من خيرات عسير وتسويقها في بيئة تجمع بين كافة أفراد المجتمع.

وثمن البشري حرص واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير ، ودعمة الدائم لتنوع التنمية في مختلف مدن ومحافظات ومراكز المنطقة، مبيناً أن الأسواق الشعبية وتطويرها عاملاً أساسياً في الحفاظ على الطابع والهوية التراثية لتلك الأسواق، وتشجيع العناصر التجارية، وايجاد المقومات الكفيلة بزيادة جاذبيتها كأماكن سياحية وتجارية لجذب أعداد المتنزهين والمصطافين من أهالي المنطقة وزائريها.

وأنهت بلدية بللحمر استعدادتها لإعادة فتح السوق الشعبي في المركز، ليعاود نشاطه في استقبال المتسوقين ، مع التقيد باتباع الإجراءات الاحترازية أثناء التنقل في أروقة السوق حرصا على سلامة الجميع من فيروس كورونا المستجد ” كوفيد-19 “، مبينة أن العودة لسوق الأحد الشعبي وغيره من الأسواق والمراكز التجارية لممارسة النشاط التجاري ستكون وفق التعليمات من خلال تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا بما يضمن سلامة و صحة المتسوقين.

ويقع سوق الأحد الشعبي وسط مركز بللحمر (شمال مدينة ابها 60 كلم)، على طريق أبها- الطائف، بمساحة تقدر بنحو 10 آلاف متر مربع ويتضمن 14 محلاً تجارياً ومسلخًا للبلدية ومظلات للباعة ، وساحات لبيع الأعلاف والشعير ، وحديقة مجاورة جهزت بالمظلات والالعاب المتنوعة للأطفال مزودة بدورات المياه، لتقضي العائلة والمتنزهين أجمل الأوقات بين التسوق والتنزه والترفيه.

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