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مدني النماص يخمد حريقاً في أشجار بمنطقة جبلية وعرة بقرية القفعة
http://almnatiq.net/?p=885566
المناطق - النماص

تمكن الدفاع المدني بمحافظة النماص من إخماد حريق وقع بجبال قرية القفعة شمال النماص أمس السبت.

وأوضح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب محمد بن عبده السيد بأنه ورد بلاغ لمركز التحكم والتوجيه بإدارة الدفاع المدني بمحافظة النماص الساعة (١٢:٠٥)م عن حريق في أشجار وأعشاب ( بجبال بقرية القفعة – شمال النماص ) وعلى الفور تم تحريك الفرق اللازمة وبالوصول وجد بأن الحادث عبارة عن (حريق في مجموعة أشجار وأعشاب بمنطقة جبلية وعرة تقدر مساحته بحوالي (١٠٠×٩٠٠)م٢ تمت مباشرة الحالة بواسطة الفرق المشاركة والبدء بعملية المكافحة يدوياً ونظراً لشدة الرياح التي ساعدت في اتساع مكان الحريق فقد تم الاستعانة بشيول البلدية لفتح ممرات لوصول الاليات حيث تم سحب أفرع المياه بمسافة تقدر بحوالي ٩٠٠ متر ومحاصرة الحريق واخماده بواسطة الفرق وقد شارك في ذلك فريق ساعد التطوعي ، وقد تم تفتيش الموقع بعدها للتأكد من عدم وجود بقايا للنار فيما تم إبقاء فرقة للتمركز بالموقع لمراقبة الوضع تحسباً لآي طارئ .

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