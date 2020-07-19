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الأمم المتحدة: ناقلة النفط المختطفة قرب الإمارات نقلت إلى إيران

الأمم المتحدة: ناقلة النفط المختطفة قرب الإمارات نقلت إلى إيران
http://almnatiq.net/?p=885571
المناطق - وكالات

أكدت الأمم المتحدة، اليوم الأحد، أن ناقلة النفط “MT Gulf Sky”، التي تم اختطافها مؤخرا بالقرب من شواطئ الإمارات وتبحث عنها الولايات المتحدة، نقلت إلى إيران.

ونقلت منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة، عن قبطان السفينة أنها اختطفت يوم 5 يوليو قبالة سواحل الإمارات، مؤكدة التقارير السابقة التي أفادت بالحادث.

وذكرت المنظمة الأممية أن “السفينة تم نقلها إلى إيران”، مشيرة إلى أن كل أعضاء طاقمها الهندي البالغ عددهم 28 شخصا نزلوا في الأراضي الإيرانية وانتقلوا من طهران إلى بلادهم جوا يوم 15 يوليو باستثناء 2 منهم لا يملكان جوازات سفر.

وسبق أن أفادت مصادر عديدة باختطاف ناقلة النفط “MT Gulf Sky”، التي تبحث عنها الولايات المتحدة بسبب محاولتها التحايل على العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران.

وقالت مصادر، ومن بينها منظمة العمل الدولية، إن السفينة كانت متروكة من قبل أصحابها قرب مدينة خورفكان في إمارة الشارقة دون أن يتم دفع الرواتب لطاقمها منذ مارس 2020.

ولم تعترف الحكومة أو وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية باختطاف الناقلة، كما لم تعلق الولايات المتحدة على الحادث.

واتهمت وزارة العدل الأمريكية، في مايو 2020، مواطنين إيرانيين 2 بمحاولة غسل نحو 12 مليون دولار لشراء ناقلة النفط، التي تم لاحقا تغيير اسمها لـ”MT Nautica”.

وقالت الوزارة إن السفينة شاركت في خطة تهريب نفط من قبل شركات نفط في الجمهورية الإسلامية والحرس الثوري الإيراني.

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