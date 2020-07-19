النصر يضم مدافع الأنصار عبدالله الشنقيطي

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نجحت إدارة نادي النصر برئاسة صفوان السويكت، بإبرام صفقة غير متوقعة تمثلت في التعاقد مع اللاعب الشاب عبدالله الشنقيطي مدافع الأنصار أحد أندية دوري الدرجة الأولى السعودي «دوري الأمير محمد بن سلمان».

ورغم عدم إعلان نادي النصر إتمام الصفقة رسميًّا، فإن صورة الشنقيطي أثناء توقيعه على عقود انضمامه وهو بقميص العالمي، قد تم تسريبها، خلال الساعات الماضية. واختلفت الأنباء حول مدة عقد اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا، لكنها تتراوح بين 3 و5 مواسم قادمة.

ونجح النصر في حسم صفقة التعاقد مع الشنقيطي بعد منافسة مع الرائد الذي سعى إلى ضمه من أجل تدعيم خط دفاعه بالموسم المقبل.

ويعد النصر صاحب أقوى خط دفاع حتى الآن في دوري المحترفين هذا الموسم 2019-2020؛ حيث استقبلت شباكه 16 هدفًا خلال 22 مباراة، بمعدل 1.3 هدف لكل مباراة. ورغم ذلك فإنه في حاجة إلى تدعيم مركز صمام الأمان «قلب الدفاع»، بعد إبعاد البرازيلي مايكون بيريرا لمغالاة ناديه جلطه سراي التركي في مطالبه المالية، بجانب تقدُّم عمر هوساوي في السن وإصابة عبدالله مادو.

والمفاجأة تمثلت في توجُّه أنظار إدارة النصر بتوصية من المدرب البرتغالي روي فيتوريا، إلى دوري الدرجة الأولى، وإلى أحد أندية مؤخرة الجدول نادي الأنصار، الذي يعد صاحب خط دفاع غير مميز بوجه عام هذا الموسم؛ فهو يحتل المركز الـ16، واستقبلت شباكه 42 هدفًا خلال 28 مباراة.

ولكن الشنقيطي يعد واحدًا من المدافعين المميزين، ويتوقع له مستقبل باهر مع النصر والكرة السعودية في السنوات المقبلة؛ لما يمتلكه من قدرات كبيرة أبرزها مع الأنصار وجذبت أنظار مدرب العالمي فيتوريا.

ويعتبر الشنقيطي ثالث صفقات النصر في اليومين الأخيرين، بعد عبدالفتاح عسيري جناح أهلي جدة والمنتخب السعودي في صفقة انتقال حر، وعبدالعزيز العلاوي ظهير أيسر أحد.

ويستعد النصر حاليًّا لاستكمال مشوار الدفاع عن لقب دوري المحترفين هذا الموسم 2019-2020 المقرر استئنافه يوم 4 أغسطس المقبل، بعدما توقفت مبارياته في مارس الماضي كإجراء احترازي لمواجهة خطر انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويحتل النصر المركز الثاني في جدول دوري المحترفين برصيد 45 نقطة من 22 مباراة، بفارق 6 نقاط عن الهلال المتصدر برصيد 51 نقطة وقبل 8 جولات من نهاية المنافسات.