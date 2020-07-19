الشهراني يقف على تجهيز مستشفى سبت العلايا الجديد

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تفقد مدير الشئون الصحية ببيشة فالح بن ناصر الشهراني سير العمل لتجهيز وتأثيث مستشفى سبت العلايا الجديد . وأستهل زيارتة بعقد اجتماع بمقر المستشفى الجديد حضره المساعد للشئون الهندسية م.صالح خبتي والمساعد للخدمات المساعدة محمد يحيى ال قمشة ومدير مستشفى سبت العلايا ومجموعة من رؤساء اقسام المستشفى؛ وتم استعراض ومناقشة الخطة التشغيلية للمستشفى وما تم إنجازه من تسليم الأنظمة وكذلك نسبة التوريد للأجهزة الطبية والغير طبية والأثاث الطبي والغير الطبي وكذلك الأقسام .

عقب ذلك قام “الشهراني” بجولة تفقدية لجميع أقسام المستشفى اطلع خلالها على ما تم تنفيذه من أعمال لتحسين بيئة العمل التي تم التوصية بها سابقاً؛ وشدد على ضرورة البدء بعمل خطة بيئة عمل ذات جودة عالية في غرف العيادات الخارجية وأماكن الانتظار بجميع العيادات؛ كما تم الوقوف على أقسام “المختبر – الأشعة – الصيدلية” موجهاً ببعض التعديلات في أماكن الإنتظار وخلق بيئة عمل مناسبة بمواصفات عالية الجودة؛ وطالب كذلك بتعديلات وإضافات بقسم الطوارئ لضمان تطبيق معايير مكافحة العدوى.

وأوضح “الشهراني” ان تشغيل مستشفى سبت العلايا يحظى بمتابعة سمو أمير منطقة عسير وبدعم من معالي وزير الصحة والعمل يسير وفق الخطة المعدة له مسبقًا ضمن مستهدفات صحة بيشة.

واختتم “الشهراني” الزيارة بكلمة شكر وتقدير لإدارة المستشفى وجميع العاملين وكذلك شكره وتقديره لجميع المساعدين ومدراء الإدارات بالمديرية المكلفين بالخطة التشغيلية للمستشفى متمنيًا للجميع التوفيق والسداد لإنجاز هذا المشروع لما فيه من تحقيق نقلة نوعية للخدمات الصحية لأهالي محافظة بلقرن والذي يعتبر أولي اهتماماتهم وطموحهم خلال العام 2020 .

مدني النماص يخمد حريقاً في أشجار بمنطقة جبلية وعرة بقرية القفعة .

تمكن مدني النماص أمس السبت من إخماد حريق وقع بجبال بقرية القفعة شمال النماص أمس السبت .

وأوضح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب محمد بن عبده السيد بأنه ورد بلاغ لمركز التحكم والتوجيه بإدارة الدفاع المدني بمحافظة النماص مساء يوم السبت الموافق ١٤٤١/١١/٢٧هـ تمام الساعة (١٢:٠٥)م عن حريق في أشجار وأعشاب ( بجبال بقرية القفعة – شمال النماص ) وعلى الفور تم تحريك الفرق اللازمة وبالوصول وجد بأن الحادث عبارة عن (حريق في مجموعة أشجار وأعشاب بمنطقة جبلية وعرة تقدر مساحته بحوالي (١٠٠×٩٠٠)م٢ تمت مباشرة الحالة بواسطة الفرق المشاركة والبدء بعملية المكافحة يدوياً ونظراً لشدة الرياح التي ساعدت في اتساع مكان الحريق فقد تم الاستعانة بشيول البلدية لفتح ممرات لوصول الاليات حيث تم سحب أفرع المياه بمسافة تقدر بحوالي ٩٠٠ متر ومحاصرة الحريق واخماده بواسطة الفرق وقد شارك في ذلك فريق ساعد التطوعي ، وقد تم تفتيش الموقع بعدها للتأكد من عدم وجود بقايا للنار فيما قد تم إبقاء فرقة للتمركز بالموقع لمراقبة الوضع تحسباً لآي طارئ .

