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مختبر أمانة القصيم يختبر (219) عينة غذائية ويصادر (3.4) طن من الخضار

مختبر أمانة القصيم يختبر (219) عينة غذائية ويصادر (3.4) طن من الخضار
http://almnatiq.net/?p=885607
المناطق / بريدة

نفذ مختبر أمانة منطقة القصيم لسلامة الاغذية خلال الأسبوع الماضي أعمال اختبار (219) عينة من المواد الغذائية من المطاعم وأسواق الخضار والفواكة بهدف التأكد من سلامتها وتطبيقها للمعايير المعتمدة ، جاء ذلك بعد أن نفذ المختبر(22) جولة ميدانية لسحب العينات لتنفيذ الاختبارات الميكروبيولوجية والكيميائية ، وكشفت النتائج أن نسبة النتائج المطابقة (82.2٪) والغير مطابقة (17.8٪) وتم مصادرة وتم مصادرة وإتلاف أكثر من (3.4) طن من الخضار والفواكة التي تم الكشف عليها لثبوت تجاوزها الحد المسموح من متبقيات المبيدات ، وتم تطبيق الإجراءات بحق المخالفين لضمان عدم الدخول للأسواق لحين التأكد من سلامة منتجاتها.
وبهدف رفع مستوى الوعي والتصحيح ، نفذت الأمانة أعمال إرشاد للمزارعين المخالفين بالطرق الصحيحة لرش المبيد.

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