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أمير الحدود الشمالية : منفذ جديدة عرعر سوف يساهم في تنمية التجارة البينية بين المملكة والعراق

أمير الحدود الشمالية : منفذ جديدة عرعر سوف يساهم في تنمية التجارة البينية بين المملكة والعراق
http://almnatiq.net/?p=885610
المناطق - واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية بمكتب سموه في الإمارة اليوم، مدير جمرك جديدة عرعر خالد العطوي , الذي قدم للسلام على سموه وتقديم تقرير عن أهم الأعمال والمستجدات في الجمرك .
وأشاد سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بما أنجز من تجهيزات بشرية ومادية وإجرائية لافتتاح مركز جديدة عرعر أمام حركة المعتمرين والحجاج العراقيين والتبادل التجاري والمتوقع ارتفاع وتيرتها بين المملكة العربية السعودية وجمهورية العراق الشقيق حال البدء بالعمل من الدولتين الشقيقتين.
ونوه بما اتخذته حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وبمتابعة دائمة من سمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- من قرارات لتعزيز العلاقات مع العراق الشقيق من خلال مجلس التنسيق السعودي العراقي، لافتا سموه الانتباه إلى أهمية منفذ جديدة عرعر في تنمية التجارة البينية بين المملكة والعراق وتنمية اقتصادية لمنطقة الحدود الشمالية بشكل خاص والمملكة بشكل عام.
ودعا سموه للتنسيق مع الغرفة التجارية والصناعية بعرعر لتحديد الفرص الاستثمارية المتاحة مستقبلاً وعرضها للمستثمرين بالمنطقة لتقديم أفضل الخِدْمات وتوفير التسهيلات للعابرين، مشيدًا سموه بالدور الكبير الذي يؤديه رجال الجمارك في تسهيل الحركة التجارية ومنع دخول الممنوعات بجميع أنواعها .
وجرى خلال الاستقبال بحث الموضوعات ذات العلاقة بأعمال الجمارك بمنفذ جديدة عرعر، متمنياً سموه لهم التوفيق والسداد.

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