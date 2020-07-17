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مدني جازان يحذر من هطول أمطار رعدية ونشاط بالرياح السطحية وأتربة مثارة على المنطقة ويهيب باتباع تعليمات السلامة

مدني جازان يحذر من هطول أمطار رعدية ونشاط بالرياح السطحية وأتربة مثارة على المنطقة ويهيب باتباع تعليمات السلامة

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مدني جازان يحذر من هطول أمطار رعدية ونشاط بالرياح السطحية وأتربة مثارة على المنطقة ويهيب باتباع تعليمات السلامة

مدني جازان يحذر من هطول أمطار رعدية ونشاط بالرياح السطحية وأتربة مثارة على المنطقة ويهيب باتباع تعليمات السلامة
http://almnatiq.net/?p=885613
المناطق - فضة عطيف

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر لورود تنبيه متقدم من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بهطول أمطار على منطقة جازان والمحافظات التابعة لها من متوسطة الى غزيرة تستمر حتى مساء اليوم الاحد وما يصاحبها من تأثيرات مصاحبة ونشاط بالرياح السطحية وارتفاع في امواج البحر مع اتربة مثارة وتدني وشبه انعدام في مدى الرؤية .

وأهاب المتحدث الاعلامي للدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي بالجميع إلى التقيُّد بتعليمات وإرشادات السلامة بالابتعاد عن المخاطر المختلفة اثناء التقليات الجوية ومنها الأسلاك والتوصيلات الكهربائية وذلك تفادياً لمخاطر الصعق الكهربائي وقت هطول الامطار ، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول وأهمية البقاء في الأماكن الآمنة حتى زوال الخطر ومراقبة الاطفال وعدم تركهم بمفردهم وعدم الاقتراب من الاجسام المتحركة عند نشاط الرياح السطحية وتوخي الحذر عند القيادة في الاجواء الغابرة، داعياً إلى الاطلاع على ما يتم بثه من تحذيرات ورسائل توعوية عن المخاطر وكيفية التعامل معها على قنوات التواصل الاجتماعي والموقع الالكتروني للمديرية العامة للدفاع المدني https://www.998.gov.sa

وأكد الغامدي بأن مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان تعمل على متابعة تلك المتغيرات المناخية مع رفع درجة الجاهزية والتهيؤ للحالات الطارئة والعمل على تفعيل خطط الطوارئ والخطط الميدانية لمواجهة كافة المخاطر من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، متمنياً للجميع السلامة الدائمة.

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