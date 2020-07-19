استقبل الرئيس العام للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة المهندس علي الغامدي بمقر الهيئة بجدة اليوم ، قائد القوات الخاصة للأمن البيئي العميد ركن ساهر بن محمد الحربي .
وتم خلال اللقاء استعراض عدد من الموضوعات المتعلقة بالتنسيق بين الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة والقوات الخاصة للأمن البيئي ، في المجالات ذات الصلة برفع مستوى الوعي البيئي لدى شرائح المجتمع ، وآلية رصد المخالفات ، والتنسيق المستمر بين المختصين من الجانبين بما يخدم الأهداف والتوجهات التي من شأنها تعزيز العمل البيئي وفقاً للنظام العام للبيئة.
تنسيق مشترك بين هيئة الأرصاد والقوات الخاصة للأمن البيئي لدعم الالتزام البيئي
استقبل الرئيس العام للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة المهندس علي الغامدي بمقر الهيئة بجدة اليوم ، قائد القوات الخاصة للأمن البيئي العميد ركن ساهر بن محمد الحربي .
التعليقات (٠) اضف تعليق