تنسيق مشترك بين هيئة الأرصاد والقوات الخاصة للأمن البيئي لدعم الالتزام البيئي

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استقبل الرئيس العام للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة المهندس علي الغامدي بمقر الهيئة بجدة اليوم ، قائد القوات الخاصة للأمن البيئي العميد ركن ساهر بن محمد الحربي .

وتم خلال اللقاء استعراض عدد من الموضوعات المتعلقة بالتنسيق بين الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة والقوات الخاصة للأمن البيئي ، في المجالات ذات الصلة برفع مستوى الوعي البيئي لدى شرائح المجتمع ، وآلية رصد المخالفات ، والتنسيق المستمر بين المختصين من الجانبين بما يخدم الأهداف والتوجهات التي من شأنها تعزيز العمل البيئي وفقاً للنظام العام للبيئة.

