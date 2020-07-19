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تنسيق مشترك بين هيئة الأرصاد والقوات الخاصة للأمن البيئي لدعم الالتزام البيئي

تنسيق مشترك بين هيئة الأرصاد والقوات الخاصة للأمن البيئي لدعم الالتزام البيئي
http://almnatiq.net/?p=885628
المناطق - واس

استقبل الرئيس العام للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة المهندس علي الغامدي بمقر الهيئة بجدة اليوم ، قائد القوات الخاصة للأمن البيئي العميد ركن ساهر بن محمد الحربي .
وتم خلال اللقاء استعراض عدد من الموضوعات المتعلقة بالتنسيق بين الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة والقوات الخاصة للأمن البيئي ، في المجالات ذات الصلة برفع مستوى الوعي البيئي لدى شرائح المجتمع ، وآلية رصد المخالفات ، والتنسيق المستمر بين المختصين من الجانبين بما يخدم الأهداف والتوجهات التي من شأنها تعزيز العمل البيئي وفقاً للنظام العام للبيئة.

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