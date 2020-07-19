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وفد عراقي برئاسة معالي نائب رئيس مجلس الوزراء العراقي يصل الرياض

وفد عراقي برئاسة معالي نائب رئيس مجلس الوزراء العراقي يصل الرياض
http://almnatiq.net/?p=885676
المناطق - واس

وصل إلى الرياض اليوم وفد عراقي برئاسة معالي نائب رئيس مجلس الوزراء العراقي وزير المالية ووزير النفط علي عبد الأمير علاوي في زيارة رسمية للمملكة.
وكان في استقبال معاليه وأعضاء الوفد العراقي في الصالة الملكية بمطار الملك خالد الدولي معالي وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي رئيس الجانب السعودي في مجلس التنسيق السعودي العراقي ، ومعالي وزير الاستثمارالمهندس خالد الفالح ، ومعالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر الخريف ، ومعالي وزير النقل المهندس صالح الجاسر ، ومعالي نائب وزير المالية الدكتور حمد البازعي ، ومعالي نائب وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل الإبراهيم ، ومعالي محافظ الهيئة العامة للجمارك الأستاذ أحمد الحقباني ، ومعالي محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية الأمين العام للجانب السعودي في مجلس التنسيق السعودي العراقي الأستاذ عبد الرحمن بن أحمد الحربي ، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية العراق عبدالعزيز الشمري.
ويضم الوفد العراقي معالي نائب رئيس مجلس الوزراء العراقي ، ومعالي وزير التخطيط خالد بتال نجم، ومعالي وزير النفط العراقي إحسان عبدالجبار، ومعالي وزير الصحة العراقي الدكتور حسن محمد عباس التميمي ، ومعالي وزير الكهرباء العراقي ماجد مهدي حنتوش ، ومعالي وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي ، ومعالي وزير الشباب والرياضة العراقي عدنان درجال مطر ، ومعالي الأمين العام لمجلس الوزراء العراقي حميد نعيم الغزي ، ووكيل وزارة الخارجية العراقي الدكتور عبدالكريم هاشم ، وسفير جمهورية العراق لدى المملكة قحطان طه خلف الجنابي.
وتأتي هذه الزيارة في سياق عقد اجتماعات مجلس التنسيق السعودي العراقي الذي يهدف إلى تعزيز التواصل بين الدولتين على المستوى الإستراتيجي والتعاون في مختلف المجالات وتنمية الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين وفتح آفاق جديدة من التعاون في المجالات الاقتصادية والتنموية والأمنية والاستثمارية والسياحية والثقافية والإعلامية، وتعميق التعاون المشترك بين الجانبين في الشؤون الدولية والإقليمية المهمة، وحماية المصالح المشتركة.

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