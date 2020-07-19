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“أرامكو” تعلن موعد نقل الأسهم المجانية لمحافظ المستثمرين

“أرامكو” تعلن موعد نقل الأسهم المجانية لمحافظ المستثمرين
http://almnatiq.net/?p=885682
المناطق - الرياض

أعلنت شركة “أرامكو” السعودية، عن تحديد الحكومة السعودية (المساهم البائع)، موعد نقل الأسهم المجانية لمحافظ المستثمرين الاستثمارية للمستثمرين السعوديين الأفراد.

وأوضحت الشركة، في بيان لـ”تداول”، اليوم الأحد، أنه سيتم نقل الأسهم المجانية لمحافظ المستثمرين المستحقين، اعتبارا من يوم السبت 25 يوليو 2020.

وانتهت الاثنين 8 يونيو فترة استحقاق الأسهم المجانية للمكتتبين السعوديين، الذين احتفظوا بأسهم “أرامكو” بشكل مستمر لمدة 180 يوما.

وأعلنت “أرامكو”، من خلال نشرة الإصدار، الخاصة بالطرح العام الأولي، لأسهمها بالسوق السعودي، عن إطلاق نظام حوافز للسعوديين، بمنح أسهم مجانية ضمن ضوابط محددة.

وأوضحت الشركة أن المكتتبين السعوديين الأفراد، الذين سيحتفظون بملكية أسهمهم بشكل مستمر ودون انقطاع لمدة 180 يوما سيحصلون على سهم مجاني لكل 10 أسهم يشترونها عند الاكتتاب، بحد أقصى 100 سهم مجاني.

وبلغ العدد النهائي للمكتتبين الأفراد 5,06 مليون مكتتب، اكتتبوا بنحو 1,54 مليار سهم بقيمة إجمالية 49,2 مليار ريال، بنسبة تغطية بلغت 153,7% من إجمالي حجم الأسهم المطروحة لشريحة الأفراد.

وتم إدراج وبدء تداول سهم “أرامكو” في سوق الأسهم السعودية بتاريخ 11 ديسمبر عام 2019، ضمن قطاع الطاقة، من خلال طرح عام يعد الأكبر في تاريخ أسواق المال العالمية.

ويبلغ رأس المال المدفوع والمصرح به لشركة “أرامكو” السعودية، 60 مليار ريال موزعة على 200 مليار سهم.

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