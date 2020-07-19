الإمارات.. بدء العد التنازلي لإطلاق “مسبار الأمل”

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أعلنت وكالة الإمارات للفضاء ومركز محمد بن راشد للفضاء، أنه تقرر إطلاق “مسبار الأمل” في رحلته إلى المريخ يوم 20 يوليو 2020، في تمام الساعة 1:58 بعد منتصف الليل بتوقيت الإمارات.

وقالت الوكالة، اليوم الأحد، إن الموعد يمكن أن يتغير تبعا لتطورات الأحوال الجوية في جزيرة تانيغاشيما مركز إطلاق الصاروخ الذي يحمل “مسبار الأمل” في اليابان.

وأعلنت الإمارات، في يوليو 2014، عن مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ، وتطوير أول مسبار عربي لاستكشاف الكوكب الأحمر.

ويقدم “مسبار الأمل” أول دراسة شاملة عن مناخ كوكب المريخ، وطبقات غلافه الجوي المختلفة، ويصل “المسبار” إلى الكوكب الأحمر عام 2021، في مهمة تستمر لمدة سنة مريخية واحدة.

ويتولى مركز محمد بن راشد للفضاء عملية التنفيذ والإشراف على مراحل التصميم والإطلاق كافة. وتقوم وكالة الإمارات للفضاء بالتمويل والإشراف على الإجراءات والتفاصيل اللازمة للتنفيذ.

وخلال الأعوام الستة الماضية، عمل فريق من المهندسين والباحثين الإماراتيين على تطوير المسبار، وأطلق عليه اسم “أمل”، وسيكون غير مأهول.

وفي 25 أبريل 2020، نقل “المسبار” إلى موقع إطلاقه في اليابان.