“الذكاء المالي” برنامج تثقيفي بأسرية تبوك غداً

المناطق - تبوك

تُنظم جمعية التنمية الأسرية بتبوك غداً برنامجاً تثقيفياً يستهدف النساء بعنوان: ” الذكاء المالي “عند الساعة السادسة مساءً عبر منصة الجمعية الإلكترونية.

وأوضحت الجمعية أن البرنامج الذي يقدم مجاناً يهدف إلى إكساب المتدربة مهارات إدارة مصروفات الأسرة بذكاء وتخطيط واعي وتطبيق ذلك عملياً مشيرةً إلى أن البرنامج سيستعرض مفاهيم الذكاء المالي وأهمية التخطيط والإدارة وأسس ونظم وإعداد ميزانية الأسرة بالإضافة إلى الثقافة الاستهلاكية الواعية وتحديد الاحتياجات الأسرية.

ويسهم البرنامج الذي يأتي ضمن برامج الجمعية الوقائية والعلاجية للأسرة في تحقيق الاستقرار الأسري وتعزيز المفاهيم التربوية الصحيحة وسط بيئة آمنة ومحفزة ينفذها فريق من المدربين المتخصصين في مجال الأسرة.