الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل يشكر الملك بمناسبة تعيينه نائبًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة العليا للفروسية

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رفع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة خالص الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – على صدور أمره الملكي الكريم بتعيينه نائبًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة العليا للفروسية.

وقال سموه في تصريح صحفي بهذه المناسبة: “أعتز بهذه الثقة الملكية الكريمة التي تعدُّ شرفًا كبيرًا لخدمة هذه الرياضة العريقة التي تحمل تاريخًا متأصلاً في جذور المملكة العربية السعودية منذ عهد المؤسس – رحمه الله -، ولما لها من أهمية كبيرة في حضارتنا وثقافتنا في هذا الوطن الغالي، ونتطلع جميعًا في مجلس الإدارة إلى أن نعمل لتحقيق تطلعات قيادتنا الغالية بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين اللذين يضعان هذه الرياضة العريقة وتطويرها ضمن أهم الأولويات، من أجل أن تواصل الفروسية السعودية مكانتها وقيمتها محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا بما يتواكب مع تنفيذ الخطط الإستراتيجية لرؤية المملكة 2030”.

وختم سموه تصريحه قائلاً: “أهنئ صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد الفيصل بهذه الثقة الغالية بتعيينه رئيساً لمجلس الإدارة، ولصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز بتعيينه عضواً لمجلس الإدارة، ونتطلع معاً إلى جانب بقية الإخوة والزملاء في مجلس الإدارة للإسهام في تقديم كل ما يخدم هذه الرياضة .