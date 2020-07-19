احدث الأخبار

الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل يشكر الملك بمناسبة تعيينه نائبًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة العليا للفروسية
أبرز المواد
 “تراحم تبوك” توقع مذكرة تعاون مع مكتب متخصص بالمجال القانوني
منطقة تبوك
 أمير القصيم يرعى حفل تخريج الدفعة السابعة عشرة بجامعة القصيم
منطقة القصيم
 مجلس إدارة الاتحاد السعودي للهجن يعقد اجتماعه الثاني ويعتمد الاستراتيجية والحوكمة واللوائح التنظيمية
أبرز المواد
 فرع الشؤون الإسلامية بمنطقة تبوك ينظم حزمة من الكلمات التوعوية
منطقة تبوك
 “الذكاء المالي” برنامج تثقيفي بأسرية تبوك غداً
منطقة تبوك
 “الزكاة والدخل” تعلن سلسلة من الورش لتوعية المكلفين بأحكام الزكاة والضريبة
أبرز المواد
 قيادات أمن الحج تعلن استعداداتها لتنفيذ الخطط الأمنية والتنظيمية والمرورية لموسم حج هذا العام 1441 هـ
أبرز المواد
 الإمارات.. بدء العد التنازلي لإطلاق “مسبار الأمل”
أبرز المواد
 “أرامكو” تعلن موعد نقل الأسهم المجانية لمحافظ المستثمرين
أبرز المواد
 وفد عراقي برئاسة معالي نائب رئيس مجلس الوزراء العراقي يصل الرياض
أبرز المواد
 الصقية: أكثر من مليار دولار قيمة سوق الامتياز التجاري في المملكة
المنطقة الشرقية
الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل يشكر الملك بمناسبة تعيينه نائبًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة العليا للفروسية

الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل يشكر الملك بمناسبة تعيينه نائبًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة العليا للفروسية

أبرز المواد
“تراحم تبوك” توقع مذكرة تعاون مع مكتب متخصص بالمجال القانوني

“تراحم تبوك” توقع مذكرة تعاون مع مكتب متخصص بالمجال القانوني

منطقة تبوك
أمير القصيم يرعى حفل تخريج الدفعة السابعة عشرة بجامعة القصيم

أمير القصيم يرعى حفل تخريج الدفعة السابعة عشرة بجامعة القصيم

منطقة القصيم
مجلس إدارة الاتحاد السعودي للهجن يعقد اجتماعه الثاني ويعتمد الاستراتيجية والحوكمة واللوائح التنظيمية

مجلس إدارة الاتحاد السعودي للهجن يعقد اجتماعه الثاني ويعتمد الاستراتيجية والحوكمة واللوائح التنظيمية

أبرز المواد

الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل يشكر الملك بمناسبة تعيينه نائبًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة العليا للفروسية

الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل يشكر الملك بمناسبة تعيينه نائبًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة العليا للفروسية
http://almnatiq.net/?p=885726
المناطق - واس

رفع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة خالص الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – على صدور أمره الملكي الكريم بتعيينه نائبًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة العليا للفروسية.
وقال سموه في تصريح صحفي بهذه المناسبة: “أعتز بهذه الثقة الملكية الكريمة التي تعدُّ شرفًا كبيرًا لخدمة هذه الرياضة العريقة التي تحمل تاريخًا متأصلاً في جذور المملكة العربية السعودية منذ عهد المؤسس – رحمه الله -، ولما لها من أهمية كبيرة في حضارتنا وثقافتنا في هذا الوطن الغالي، ونتطلع جميعًا في مجلس الإدارة إلى أن نعمل لتحقيق تطلعات قيادتنا الغالية بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين اللذين يضعان هذه الرياضة العريقة وتطويرها ضمن أهم الأولويات، من أجل أن تواصل الفروسية السعودية مكانتها وقيمتها محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا بما يتواكب مع تنفيذ الخطط الإستراتيجية لرؤية المملكة 2030”.
وختم سموه تصريحه قائلاً: “أهنئ صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد الفيصل بهذه الثقة الغالية بتعيينه رئيساً لمجلس الإدارة، ولصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز بتعيينه عضواً لمجلس الإدارة، ونتطلع معاً إلى جانب بقية الإخوة والزملاء في مجلس الإدارة للإسهام في تقديم كل ما يخدم هذه الرياضة .

روابط ذات صلة

مجلس إدارة الاتحاد السعودي للهجن يعقد اجتماعه الثاني ويعتمد الاستراتيجية والحوكمة واللوائح التنظيمية

مجلس إدارة الاتحاد السعودي للهجن يعقد اجتماعه الثاني ويعتمد الاستراتيجية والحوكمة واللوائح التنظيمية
“الزكاة والدخل” تعلن سلسلة من الورش لتوعية المكلفين بأحكام الزكاة والضريبة

“الزكاة والدخل” تعلن سلسلة من الورش لتوعية المكلفين بأحكام الزكاة والضريبة
قيادات أمن الحج تعلن استعداداتها لتنفيذ الخطط الأمنية والتنظيمية والمرورية لموسم حج هذا العام 1441 هـ

قيادات أمن الحج تعلن استعداداتها لتنفيذ الخطط الأمنية والتنظيمية والمرورية لموسم حج هذا العام 1441 هـ

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*