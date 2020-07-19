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من الوجهات السياحية في المملكة.. دانة يسكنها الجمال على ضفاف الخليج

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من الوجهات السياحية في المملكة.. دانة يسكنها الجمال على ضفاف الخليج

من الوجهات السياحية في المملكة.. دانة يسكنها الجمال على ضفاف الخليج
http://almnatiq.net/?p=885729
المناطق - واس

لمدينة الدمام الحالمة نكهتها الخاصة على خارطة السياحة المحلية والإقليمية لتنوع وجهاتها ولمكنون هويتها البحرية حتى أضحت بالوصف “دانة” يسكنها الجمال على ضفاف الخليج العربي بالمنطقة الشرقية من المملكة.
وتأنس الدمام بمجاورتها لموج الخليج العربي الهادئ، وتميز كورنيشها بجمال هندسته وإطلالته الرائعة على البحر حيث المتعة في عيون مرتاديه ومساحة ترفيهية للأسر والأطفال تزيد من متعة قضاء أجمل الأوقات ويعد جزءًا من مشروع كورنيش المنطقة الكبير.
وتَجول الأنظار في رؤية بانورامية لمياه الخليج العربي على امتداد متنزه الملك عبدالله البحري “الواجهة البحرية” بطول 4.5 كيلو مترات لتضفي إطلالة ساحرة تتسع في أفقها عند التقاء البحر والسماء ، وعلى الطرف الآخر يفترش ضفافَ شاطئها بساطٌاً أخضر يتخلله ممشى بطول 8 كيلو مترات ومساحات للجلوس وألعاب الأطفال وملاعب رياضية ومرسى للقوارب، وأماكن لصيد الأسماك.
ومع سُدول المساء تزدان “الواجهة البحرية” بالعروض المائية المضاءة لترسم في فضاء المكان تشكيلات وتموجات تضخها نوافير من داخل البحر بارتفاع 35 مترًا.
وتنفرد الدمام ضمن خارطتها السياحة بأول جزيرة سياحية صناعية في المملكة فعلى بعد 1800 متر من الكورنيش تقع “جزيرة المرجان” وتتسم بمكوناتها الجمالية ومناظرها الخلابة وزرقة المياه التي تحيطها ومع ارتداد الأمواج تلطف أجواء المكان نسمات الهواء العليلة، فيما تتوسط الجزيرة منارة ” الفنار ” المتميزة بتصميمها وارتفاعها المشاهد من مسافات بعيدة .
الخيارات منوعة وجاذبة أمام زوار الدمام وتتوزع على امتداد رقعة المدنية العديد من المتنزهات منها ” متنزه الملك فهد ” المصنف من أكبر الحدائق الترفيهية في المنطقة بمساحة 1.120 مليون متر مربع ويتميز ببحيراته الصناعية .

 

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