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الإقليم الكشفي العربي يطلق 3 مشروعات تدعم الجمعيات الكشفية العربية

الإقليم الكشفي العربي يطلق 3 مشروعات تدعم الجمعيات الكشفية العربية

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الإقليم الكشفي العربي يطلق 3 مشروعات تدعم الجمعيات الكشفية العربية

الإقليم الكشفي العربي يطلق 3 مشروعات تدعم الجمعيات الكشفية العربية
http://almnatiq.net/?p=885739
القاهرة - مبارك الدوسري

 

 

 

اطلق الإقليم الكشفي العربي مجموعة من المشاريع لتعزيز إدارة المعرفة وتطوير الخدمات المقدمة من المنظمة العالمية للحركة الكشفية وآليات الدعم للمنتسبين للحركة الكشفية ،  كجزء من التطوير المستمر الذي يسعى له الإقليم لرفع جودة الخدمات وفرص التطوير المؤسسي للجمعيات الكشفية العربية ، حيث تم إطلاق مشروع قاعدة البيانات الذي يهدف إلى إحداث تطوير منظومة إدارة المعلومات بالإقليم كأحد الأعمدة والركائز الأساسية في تطوير البرامج والسياسات الكشفية، كما سيسهم في سرعة وسهولة تبادل ومشاركة المعلومات، و تحقيق الأولويات العالمية بتفعيل منصة الجمعيات الكشفية الأعضاء الالكترونية ، وإطلاق مشروع تفعيل منصة الخدمات والتي أطلقتها المنظمة العالمية للحركة الكشفية في يناير 2019 لتوفير 13 مجال لخدمات مختلفة لدعم وتقديم الخدمات للجمعيات، والتي بدورها تضمن جودة الخدمات المقدمة والاستثمار الأمثل للموارد والكفاءات الكشفية من خلال تكليف المستشارين لمساعدة الجمعيات الكشفية الوطنية في تطبيق الخدمات عند طلبها ، بالإضافة الى إطلاق مشروع تفعيل  منصة الدعم الكشفي والتي اطلقتها المنظمة العالمية للحركة الكشفية لدعم الجمعيات الكشفية الوطنية من خلال توفير مصادر مختلفة ومتعددة لتمويل الجمعيات والمجموعات الكشفية لتنفيذ المشروعات الصغيرة والطارئة التي تحتاج لدعم وتمويل سريع لخدمة وتنمية المجتمع.

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