مركز المعلومات الوطني يبرم اتفاقية تعاون مع المركز الوطني للوثائق والمحفوظات

جدة - عادل الزهراني

أبرم مركز المعلومات الوطني اليوم الأحد اتفاقية تعاون مع المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، بحضور معالي رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي، ومعالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الوطني للوثائق والمحفوظات الدكتور فهد بن عبدالله السماري، حيث وقع معالي مدير مركز المعلومات الوطني الدكتور عصام بن عبدالله الوقيت اتفاقية التعاون مع سعادة مدير مركز الوثائق والمحفوظات الدكتور فيصل بن عبدالعزيز التميمي.

وشهدت مراسم توقيع الاتفاقية تواجد نائب مدير مركز المعلومات الوطني الدكتور مشاري بن إبراهيم المشاري، إلى جانب عدد من منسوبي الهيئة

من جانبه، أعرب معالي الدكتور عصام الوقيت عن سعادته بتوقيع اتفاقية التعاون، وتقديم خدمات السحابة الحكومية والخدمات الإلكترونية وإدارة البنية التحتية للاستضافة، وتوفير حلول تقنية ذات كفاءة عالية للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات، ذاكرًا معاليه أن المركز يتطلع من خلال هذا التعاون إلى مواصلة تقديم الخدمات للجهات الحكومية وشبه الحكومية وفق أفضل الممارسات، وأعلى المعايير الدولية، بما يواكب تقدّم ونهضة وطننا الغالي على الأصعدة كافة.