احدث الأخبار

الأمير تركي بن طلال يتابع تنفيذ المشروعات الصحية بمنطقة عسير
منطقة عسير
 فرع جامعة الملك خالد بتهامة ينفذ “القافلة الصحية” وعددًا من الفعاليات للزوار
منطقة عسير
 متحدث الصحة: الدعم غير المحدود للقطاع الصحي أسهم في تحقيق المملكة مستويات أمن صحي لكل محتاجيها في جميع المناطق
أبرز المواد
 جهود متواصلة ومتابعة مستمرة لمركز القيادة والتحكم خلال جائحة كورونا
منطقة الرياض
 “الزكاة والدخل” تطلق خدمة لتسهيل التحقق من استحقاق ضريبة القيمة المضافة للعقار
أبرز المواد
 نائب أمير جازان يعزي أسرة وذوي الرقيب أول “المدخلي” من منسوبي حرس الحدود بالداير
منطقة جازان
 عملية جراحية لاستئصال ورم وأخرى لإزالة تضخم بالغدة في مستشفى سراة عبيدة
منطقة عسير
 رئيس جامعة حفر الباطن يوجه بتحديث درجة اختبارات قياس للمتقدمين للقبول
المنطقة الشرقية
 مركز المعلومات الوطني يبرم اتفاقية تعاون مع المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
منطقة مكة المكرمة
 الإقليم الكشفي العربي يطلق 3 مشروعات تدعم الجمعيات الكشفية العربية
منطقة الرياض
 من الوجهات السياحية في المملكة.. دانة يسكنها الجمال على ضفاف الخليج
المنطقة الشرقية
 الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل يشكر الملك بمناسبة تعيينه نائبًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة العليا للفروسية
أبرز المواد
الأمير تركي بن طلال يتابع تنفيذ المشروعات الصحية بمنطقة عسير

الأمير تركي بن طلال يتابع تنفيذ المشروعات الصحية بمنطقة عسير

منطقة عسير
فرع جامعة الملك خالد بتهامة ينفذ “القافلة الصحية” وعددًا من الفعاليات للزوار

فرع جامعة الملك خالد بتهامة ينفذ “القافلة الصحية” وعددًا من الفعاليات للزوار

منطقة عسير
متحدث الصحة: الدعم غير المحدود للقطاع الصحي أسهم في تحقيق المملكة مستويات أمن صحي لكل محتاجيها في جميع المناطق

متحدث الصحة: الدعم غير المحدود للقطاع الصحي أسهم في تحقيق المملكة مستويات أمن صحي لكل محتاجيها في جميع المناطق

أبرز المواد
جهود متواصلة ومتابعة مستمرة لمركز القيادة والتحكم خلال جائحة كورونا

جهود متواصلة ومتابعة مستمرة لمركز القيادة والتحكم خلال جائحة كورونا

منطقة الرياض

مركز المعلومات الوطني يبرم اتفاقية تعاون مع المركز الوطني للوثائق والمحفوظات

مركز المعلومات الوطني يبرم اتفاقية تعاون مع المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
http://almnatiq.net/?p=885749
جدة - عادل الزهراني
أبرم مركز المعلومات الوطني اليوم الأحد اتفاقية تعاون مع المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، بحضور معالي رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي، ومعالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الوطني للوثائق والمحفوظات الدكتور فهد بن عبدالله السماري، حيث وقع معالي مدير مركز المعلومات الوطني الدكتور عصام بن عبدالله الوقيت اتفاقية التعاون مع سعادة مدير مركز الوثائق والمحفوظات الدكتور فيصل بن عبدالعزيز التميمي.
وشهدت مراسم توقيع الاتفاقية تواجد نائب مدير مركز المعلومات الوطني الدكتور مشاري بن إبراهيم المشاري، إلى جانب عدد من منسوبي الهيئة

من جانبه، أعرب معالي الدكتور عصام الوقيت عن سعادته بتوقيع اتفاقية التعاون، وتقديم خدمات السحابة الحكومية والخدمات الإلكترونية وإدارة البنية التحتية للاستضافة، وتوفير حلول تقنية ذات كفاءة عالية للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات، ذاكرًا معاليه أن المركز يتطلع من خلال هذا التعاون إلى مواصلة تقديم الخدمات للجهات الحكومية وشبه الحكومية وفق أفضل الممارسات، وأعلى المعايير الدولية، بما يواكب تقدّم ونهضة وطننا الغالي على الأصعدة كافة.

روابط ذات صلة

قيادات أمن الحج تعلن استعداداتها لتنفيذ الخطط الأمنية والتنظيمية والمرورية لموسم حج هذا العام 1441 هـ

قيادات أمن الحج تعلن استعداداتها لتنفيذ الخطط الأمنية والتنظيمية والمرورية لموسم حج هذا العام 1441 هـ
“سكني”: مواصلة أعمال التنفيذ والبناء في “بوفارديا سيتي” بجدة وفق الجدول الزمني للمشروع

“سكني”: مواصلة أعمال التنفيذ والبناء في “بوفارديا سيتي” بجدة وفق الجدول الزمني للمشروع
الأمير مشعل بن ماجد يطلق المرحلة الثالثة لتوطين الوظائف “توطين 3” ‬

الأمير مشعل بن ماجد يطلق المرحلة الثالثة لتوطين الوظائف “توطين 3” ‬

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*