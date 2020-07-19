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رئيس جامعة حفر الباطن يوجه بتحديث درجة اختبارات قياس للمتقدمين للقبول

رئيس جامعة حفر الباطن يوجه بتحديث درجة اختبارات قياس للمتقدمين للقبول
http://almnatiq.net/?p=885752
المناطق - حفرالباطن

وجه معالي رئيس جامعة حفر الباطن الأستاذ الدكتور محمد بن عبدالله آل ناجي القحطاني بتحديث درجة اختبارات المركز الوطني للقياس للمتقدمين للقبول في مرحلتي البكالوريوس ودبلومات كلية المجتمع للعام الجامعي 1441-1442هـ.

وأوضح وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية د. محمد العنزي أن توجيه معالي رئيس الجامعة يأتي تقديرًا للظروف الاستثنائية التي يمر بها الجميع بسبب جائحة فيروس كورونا وتسهيلاً على الطلاب والطالبات المتقدمين؛ من أجل الحصول على قبول يتوافق مع أعلى درجات حصلوا عليها في اختبارات مركز قياس. مبينًا أنه وفق شروط وآلية القبول والتسجيل المعلنة مسبقًا كانت الدرجة المعتمدة للطالب هي الظاهرة له عند تقديم طلب الالتحاق بالجامعة ولا يمكن التعديل عليها، قبل أن يصدر توجيه معالي رئيس الجامعة لعمادة القبول والتسجيل بتحديث درجات المتقدمين بحيث يتم احتساب الدرجة الأعلى للمتقدم. يشار إلى أن الجامعة أغلقت بوابة القبول الإلكتروني مساء أمس السبت، ومن المنتظر أن يتم الإعلان على الدفعة الأولى من المقبولين والمقبولات يوم غدٍ الاثنين.

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