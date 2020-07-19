احدث الأخبار

الأمير تركي بن طلال يتابع تنفيذ المشروعات الصحية بمنطقة عسير
منطقة عسير
 فرع جامعة الملك خالد بتهامة ينفذ “القافلة الصحية” وعددًا من الفعاليات للزوار
منطقة عسير
 متحدث الصحة: الدعم غير المحدود للقطاع الصحي أسهم في تحقيق المملكة مستويات أمن صحي لكل محتاجيها في جميع المناطق
أبرز المواد
 جهود متواصلة ومتابعة مستمرة لمركز القيادة والتحكم خلال جائحة كورونا
منطقة الرياض
 “الزكاة والدخل” تطلق خدمة لتسهيل التحقق من استحقاق ضريبة القيمة المضافة للعقار
أبرز المواد
 نائب أمير جازان يعزي أسرة وذوي الرقيب أول “المدخلي” من منسوبي حرس الحدود بالداير
منطقة جازان
 عملية جراحية لاستئصال ورم وأخرى لإزالة تضخم بالغدة في مستشفى سراة عبيدة
منطقة عسير
 رئيس جامعة حفر الباطن يوجه بتحديث درجة اختبارات قياس للمتقدمين للقبول
المنطقة الشرقية
 مركز المعلومات الوطني يبرم اتفاقية تعاون مع المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
منطقة مكة المكرمة
 الإقليم الكشفي العربي يطلق 3 مشروعات تدعم الجمعيات الكشفية العربية
منطقة الرياض
 من الوجهات السياحية في المملكة.. دانة يسكنها الجمال على ضفاف الخليج
المنطقة الشرقية
 الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل يشكر الملك بمناسبة تعيينه نائبًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة العليا للفروسية
أبرز المواد
الأمير تركي بن طلال يتابع تنفيذ المشروعات الصحية بمنطقة عسير

الأمير تركي بن طلال يتابع تنفيذ المشروعات الصحية بمنطقة عسير

منطقة عسير
فرع جامعة الملك خالد بتهامة ينفذ “القافلة الصحية” وعددًا من الفعاليات للزوار

فرع جامعة الملك خالد بتهامة ينفذ “القافلة الصحية” وعددًا من الفعاليات للزوار

منطقة عسير
متحدث الصحة: الدعم غير المحدود للقطاع الصحي أسهم في تحقيق المملكة مستويات أمن صحي لكل محتاجيها في جميع المناطق

متحدث الصحة: الدعم غير المحدود للقطاع الصحي أسهم في تحقيق المملكة مستويات أمن صحي لكل محتاجيها في جميع المناطق

أبرز المواد
جهود متواصلة ومتابعة مستمرة لمركز القيادة والتحكم خلال جائحة كورونا

جهود متواصلة ومتابعة مستمرة لمركز القيادة والتحكم خلال جائحة كورونا

منطقة الرياض

عملية جراحية لاستئصال ورم وأخرى لإزالة تضخم بالغدة في مستشفى سراة عبيدة

عملية جراحية لاستئصال ورم وأخرى لإزالة تضخم بالغدة في مستشفى سراة عبيدة
http://almnatiq.net/?p=885755
المناطق - سراة عبيدة
أجرى فريق طبي في مستشفى سراة عبيدة عملية ناجحة لمريضة راجعت العيادة الجراحية وهي تعاني من تضخم  في الغدة الدرقية ،  لكامل جوانب العنق كما تعاني من عدة أمراض مزمنة ، وبعد استكمال الإجراءات الطبية اللازمة في مثل هذه الحالات ،  تم استئصال الأجزاء المتضخمة من الغدة دون حدوث مضاعفات – ولله الحمد – بقيادة استشاري الجراحة العامة بالمستشفى الدكتور أنطوان.

من جانب آخر ، نجح فريق طبي بالمستشفى في إجراء عملية لإزالة ورم من المبيض لمريضة ، وذلك بمشاركة طاقم جراحي مكون من استشاري النساء والولادة بالمستشفى الدكتور محمد إسماعيل ،وأخصائي النساء والولادة الدكتورة أمل البشير ،  والدكتور محمد حلمي من قسم التخدير ؛  وتكللت العملية – بالنجاح والله الحمد – .

بدوره قدم مدير مستشفى سراة عبيدة سعيد راقع شكره وتقديره لسعادة مدير عام الشؤون الصحية بمنطقتي عسير ونجران خالد بن عايض عسيري على توجيهاته ودعمه المستمر لتطوير مستوى الخدمات الصحية المقدمة ، وللمساعد العلاجي الدكتور عبدالله قداح لمتابعته .

روابط ذات صلة

الأمير تركي بن طلال يتابع تنفيذ المشروعات الصحية بمنطقة عسير

الأمير تركي بن طلال يتابع تنفيذ المشروعات الصحية بمنطقة عسير
فرع جامعة الملك خالد بتهامة ينفذ “القافلة الصحية” وعددًا من الفعاليات للزوار

فرع جامعة الملك خالد بتهامة ينفذ “القافلة الصحية” وعددًا من الفعاليات للزوار
في عملية نوعية : إنقاذ عين طفل بمستشفى أبها للولادة والأطفال

في عملية نوعية : إنقاذ عين طفل بمستشفى أبها للولادة والأطفال

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*