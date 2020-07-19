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نائب أمير جازان يعزي أسرة وذوي الرقيب أول “المدخلي” من منسوبي حرس الحدود بالداير
http://almnatiq.net/?p=885758
جازان - فضة عطيف

قدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان اليوم خالص التعازي والمواساة لأسرة الرقيب أول علي بن هادي مدخلي أحد منسوبي حرس الحدود بقطاع الداير ، الذي توفي نتيجة حادث خلال قيامه بأداء مهمة عمله بمركز عثوان بمحافظة الداير بني مالك.
كما نقل سمو نائب أمير منطقة جازان لأسرة المتوفي وذويه تعازي صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وتعازي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، مؤكدًا اعتزاز الجميع بتفاني وإخلاص الفقيد وحرصه -رحمه الله- على أداء المهام والأمانة في أداء عمله، سائلا الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
من جانبهم عبر ذوو الفقيد عن شكرهم لسمو نائب أمير منطقة جازان على تعازيه ومواساته لهم التي كانت لها الأثر البالغ في نفوسهم.
مؤكدين أنهم جميعًا فداء للدين والوطن ، سائلين المولى عز وجل أن يديم الأمن والاستقرار لبلادنا المباركة في ظل قيادتنا الرشيدة.

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