احدث الأخبار

الأمير تركي بن طلال يتابع تنفيذ المشروعات الصحية بمنطقة عسير
منطقة عسير
 فرع جامعة الملك خالد بتهامة ينفذ “القافلة الصحية” وعددًا من الفعاليات للزوار
منطقة عسير
 متحدث الصحة: الدعم غير المحدود للقطاع الصحي أسهم في تحقيق المملكة مستويات أمن صحي لكل محتاجيها في جميع المناطق
أبرز المواد
 جهود متواصلة ومتابعة مستمرة لمركز القيادة والتحكم خلال جائحة كورونا
منطقة الرياض
 “الزكاة والدخل” تطلق خدمة لتسهيل التحقق من استحقاق ضريبة القيمة المضافة للعقار
أبرز المواد
 نائب أمير جازان يعزي أسرة وذوي الرقيب أول “المدخلي” من منسوبي حرس الحدود بالداير
منطقة جازان
 عملية جراحية لاستئصال ورم وأخرى لإزالة تضخم بالغدة في مستشفى سراة عبيدة
منطقة عسير
 رئيس جامعة حفر الباطن يوجه بتحديث درجة اختبارات قياس للمتقدمين للقبول
المنطقة الشرقية
 مركز المعلومات الوطني يبرم اتفاقية تعاون مع المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
منطقة مكة المكرمة
 الإقليم الكشفي العربي يطلق 3 مشروعات تدعم الجمعيات الكشفية العربية
منطقة الرياض
 من الوجهات السياحية في المملكة.. دانة يسكنها الجمال على ضفاف الخليج
المنطقة الشرقية
 الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل يشكر الملك بمناسبة تعيينه نائبًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة العليا للفروسية
أبرز المواد
الأمير تركي بن طلال يتابع تنفيذ المشروعات الصحية بمنطقة عسير

الأمير تركي بن طلال يتابع تنفيذ المشروعات الصحية بمنطقة عسير

منطقة عسير
فرع جامعة الملك خالد بتهامة ينفذ “القافلة الصحية” وعددًا من الفعاليات للزوار

فرع جامعة الملك خالد بتهامة ينفذ “القافلة الصحية” وعددًا من الفعاليات للزوار

منطقة عسير
متحدث الصحة: الدعم غير المحدود للقطاع الصحي أسهم في تحقيق المملكة مستويات أمن صحي لكل محتاجيها في جميع المناطق

متحدث الصحة: الدعم غير المحدود للقطاع الصحي أسهم في تحقيق المملكة مستويات أمن صحي لكل محتاجيها في جميع المناطق

أبرز المواد
جهود متواصلة ومتابعة مستمرة لمركز القيادة والتحكم خلال جائحة كورونا

جهود متواصلة ومتابعة مستمرة لمركز القيادة والتحكم خلال جائحة كورونا

منطقة الرياض

“الزكاة والدخل” تطلق خدمة لتسهيل التحقق من استحقاق ضريبة القيمة المضافة للعقار

“الزكاة والدخل” تطلق خدمة لتسهيل التحقق من استحقاق ضريبة القيمة المضافة للعقار
http://almnatiq.net/?p=885761
المناطق - واس

أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل عن إطلاق خدمة “ضريبة القيمة المضافة لعقارات الأفراد” بالتعاون مع وزارة العدل، التي تستهدف ملاّك العقار من الأفراد، سواءً كانوا مواطنين أو مقيمين، وذلك استمراراً لجهود التحول الرقمي، والتكامل بين الأجهزة الحكومية.
وتهدف الخدمة إلى التسهيل على البائعين من الأفراد لمعرفة مدى خضوعهم لضريبة القيمة المضافة، أو خضوع عقاراتهم المراد بيعها، وتوضيح كيفية سداد الضريبة عند الإفراغ، فضلًا عن أتمتة الإجراءات لتسهيل عملية تعبئة الإقرارات دون الحاجة لرفعها، مع إتاحة إمكانية التعديل عليها.
وتأتي خدمة ضريبة القيمة المضافة لعقارات الأفراد امتداداً لجهود الهيئة في إطار زيادة الامتثال الضريبي بين ملاك العقار الأفراد في المملكة، بما يجنبهم فرض غرامات التهرب الضريبي، إذ دعت “الزكاة والدخل” الأفراد الراغبين ببيع عقاراتهم الخاضعة للضريبة أو المستثناة إلى تسجيل بياناتهم لدى الهيئة بواسطة الخدمة من خلال الرابط (https://bit.ly/2O0Hhng)، حيث يعد التسجيل خطوة إلزامية – ابتداءً من تاريخ 16 أغسطس المقبل – لمعرفة الاستحقاق للضريبة، وتسهيل السداد، وإصدار فاتورة رسمية بذلك، قبل إكمال إجراءات الإفراغ العقاري لدى وزارة العدل.

روابط ذات صلة

متحدث الصحة: الدعم غير المحدود للقطاع الصحي أسهم في تحقيق المملكة مستويات أمن صحي لكل محتاجيها في جميع المناطق

متحدث الصحة: الدعم غير المحدود للقطاع الصحي أسهم في تحقيق المملكة مستويات أمن صحي لكل محتاجيها في جميع المناطق
جهود متواصلة ومتابعة مستمرة لمركز القيادة والتحكم خلال جائحة كورونا

جهود متواصلة ومتابعة مستمرة لمركز القيادة والتحكم خلال جائحة كورونا
الإقليم الكشفي العربي يطلق 3 مشروعات تدعم الجمعيات الكشفية العربية

الإقليم الكشفي العربي يطلق 3 مشروعات تدعم الجمعيات الكشفية العربية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*