فرع جامعة الملك خالد بتهامة ينفذ “القافلة الصحية” وعددًا من الفعاليات للزوار

المناطق - أبها

نفذ فرع جامعة الملك خالد بتهامة ضمن برنامج “حسن الوفادة” في نسخته الثانية عددًا من الفعاليات الصحية تحت عنوان “القافلة الصحية” وذلك للتوعية الطبية والكشف المبكر، واستهدفت الفعاليات الطلاب والطالبات والزوار والأهالي في محافظات تهامة.

وأوضح وكيل عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بفرع الجامعة بتهامة الدكتور عبدالله بن حسن الشهري أن هذه الفعاليات انبثقت من مبادرة حسن الوفادة بنسختها الثانية التي أمر بإطلاقها صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، بما يتلاءم مع ظروف جائحة كورونا، وذلك للتأكيد على الترحيب بالزوار والضيوف القادمين من خارج المنطقة.

وأشار الشهري إلى أن فعالية القافلة قدمت العديد من الدورات التدريبية والندوات التثقيفية، وتوزيع النشرات التثقيفية والتوعوية، وتوزيع المعقمات والكمامات الوقائية، إضافة لخدمة الكشف الطبي التي استفاد منها المئات من الزوار، وذلك بمشاركة طاقم طبي متخصص، ومجموعة من الإداريين والفنيين.

ورفع الشهري شكره لمعالي رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي على دعمه لهذه الفعاليات، وللمشرف العام على فرع الجامعة بتهامة الدكتور أحمد بن عاطف الشهري ولكل المشاركين في تنفيذ هذه الفعاليات.