لقاءات تثقيفية عن بعد للتوعية بمخاطر التدخين

جدة - عادل الزهراني

نفذ فريق التوعية والتثقيف بجمعية كفى لتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بجدة مساء أمس برنامجاً توعوياً عن بعد لفريق عنان العطاء التطوعي وذلك امتداد لبرامج الجمعية خلال جائحة كورونا.

وأفاد مدير عام جمعية كفى بمنطقة مكة الأستاذ إبراهيم بن أحمد الحمدان أن البرنامج والذي استهدف فريق عنان العطاء التطوعي شمل عرضاً توعوياً عن أخطار التدخين وكافة مشتقات التبغ على المتعاطين خصوصا خلال جائحة كورونا وآلية وطرق العلاج للتخلص من السموم والانطلاق نحو حياة صحية جديدة.

وبين الحمدان أن الجمعية لم تكتف بالتوعية من خلال صفحاتها بوسائل التواصل الاجتماعي بل كان لزاما عليها استخدام البرامج التقنية لإقامة المحاضرات واللقاءات التوعوية والتثقيفية والتي تلقى تفاعلاً كبيراً من الفئات المستهدفة ، موضحاً أن أبناء وبنات هذا الوطن الغالي يستحقون بذل الجهود والمثابرة لكي يحصلوا على حقهم في التوعية والتحصين من السموم ، مهما كانت الظروف ، فكوفيد 19 ليس عائقاً أمام الرسالة السامية .