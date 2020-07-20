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” الشؤون البلدية” تلزم المحال والمراكز التجارية بتركيب منزلق للأشخاص ذوي الإعاقة

” الشؤون البلدية” تلزم المحال والمراكز التجارية بتركيب منزلق للأشخاص ذوي الإعاقة
http://almnatiq.net/?p=885802
المناطق - واس

ألزمت وزارة الشؤون البلدية والقروية جميع المحال والمراكز التجارية بتركيب منزلق للأشخاص ذوي الإعاقة.
وأمهلت الوزارة المحال والمراكز التجارية 60 يومًا من أجل تصحيح أوضاعها وتركيب المنزلق، مشيرةً أنه في حالة مخالفة ذلك تعاقب هذه المنشأة وفقاً للائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية.
وأوضحت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي بناءً على التقارير والرقابة والجولات الميدانية للفرق المختصة بالوزارة بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث اتضح عدم التزام بعض المحال والمراكز التجارية بتركيب المنزلق، رغم وجود هذا الاشتراط في بطاقة الاشتراطات البلدية الإلكترونية للأنشطة التجارية، والتي نصت في الاشتراطات العامة على ” الالتزام بتحقيق متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة؛ بهدف تيسير وتسهيل حركتهم وتهيئة الأوضاع والأبعاد والفراغات المناسبة لاستخدامهم، طبقاً لمتطلبات كود البناء السعودي، حسب الدليل الإرشادي للوصول الشامل لمركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة”.

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