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“تراحم” تبوك تعقد اجتماع مجلس الإدارة الأول في دورته الجديدة

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“تراحم” تبوك تعقد اجتماع مجلس الإدارة الأول في دورته الجديدة

“تراحم” تبوك تعقد اجتماع مجلس الإدارة الأول في دورته الجديدة
http://almnatiq.net/?p=885805
المناطق - تبوك
عقدت اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم “تراحم” بمنطقة تبوك اليوم الاجتماع الأول لمجلس إدارة اللجنة في دورته الجديدة لانتخاب الرئيس ونائبة وأمين الصندوق بحضور الأمين العام للجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم تركي بن عبدالله البطي ومدير الفروع ماجد المعارك وأعضاء مجلس إدارة “تراحم” تبوك وذلك بمقر الغرفة التجارية الصناعية بتبوك.
وفي بداية الاجتماع رحب الأمين البطي بأعضاء مجلس الإدارة مثمنًا جهود الأعضاء السابقين وما قدموه خلال المرحلة الماضية من عمل للجنة.
ونوقش خلال الاجتماع الموضوعات المطروحة وآخر المستجدات بشأن تطوير الإستراتيجية الشاملة للجنة والفروع بعد ذلك جرت تزكية أحمد عطية الحارثي رئيساً للجنة “تراحم” تبوك واختيار سلطان جبارة الحربي نائباً للرئيس وناصر بن نافع العنزي أميناً للصندوق .
وفي الختام قدم الأمين العام للجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم شكره وتقديره لأعضاء اللجنة على حضورهم وتفاعلهم متمنياً التوفيق للجميع.

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