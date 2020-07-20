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بعد إصابته بكورونا .. وفاة الكاتب صالح الشيحي

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بعد إصابته بكورونا .. وفاة الكاتب صالح الشيحي

بعد إصابته بكورونا .. وفاة الكاتب صالح الشيحي
http://almnatiq.net/?p=885814
المناطق - الرياض

توفي الكاتب صالح الشيحي، بعد معاناته من الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وقالت صحيفة عكاظ: ”انتقل إلى رحمة الله الكاتب صالح بن محمد الشيحي اليوم (الأحد) بعد صراع مع المرض“ حيث إن الشيحي ”توفي بعد تعرضه لفيروس كورونا المستجد“.

وأشارت عكاظ إلى أن الراحل الذي كان يكتب زاوية يومية في الصفحة الأخيرة لصحيفة الوطن تعنى بهموم الشارع السعودي ”انتهج الخط الإصلاحي في كتاباته ومشاركاته الإعلامية والمنبرية المختلفة“.

وقبل نحو أسبوعين نشرت وطن صالح الشيحي، بنت الراحل تغريدة عبر حسابها بتويتر قالت فيها: ”يارب خذ من عافيتي و أنثرها بجسده ولاتريني به ضعفاً يتعبه.. يارب أدعوك بقلبٍ صادق ويقين تام بإن تنزل الشفاء على أبي حبيبي“.

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