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أمطار غزيرة مصحوبة بزخات من البرد في 5 مناطق بالمملكة

أمطار غزيرة مصحوبة بزخات من البرد في 5 مناطق بالمملكة
http://almnatiq.net/?p=885866

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطولاً لأمطار رعدية من متوسطة الى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على الأجزاء الجنوبية من المملكة (الربع الخالي) ومناطق نجران وجازان وعسير والباحة والطائف فيما تؤثر الرياح النشطة على مناطق الشرقية والرياض والقصيم ومكة المكرمة والمدينة المنورة .

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية الى شمالية غربية بسرعة 18- 40كم/ساعة وارتفاع الموج من متر ونصف الى مترين.

وحالة البحر متوسط الموج بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية الى جنوبية شرقية بسرعة 18-38 كم/ساعة تتحول ما بعد الظهيرة الى شمالية شرقية وارتفاع الموج من متر الى متر ونصف وحالة البحر متوسط الموج.

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