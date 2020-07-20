مهلة شهران قبل الغرامة.. إلزام جميع المحلات والمراكز التجارية بتركيب منزلق لذوي الإعاقة

وأمهلت الوزارة المحلات والمراكز التجارية 60 يومًا من أجل تصحيح أوضاعها وتركيب منزلق لذوي الإعاقة، منوهة إلى أنه في حالة مخالفة ذلك، تتم معاقبة هذه المنشأة وفقاً للائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية.

وألمحت الوزارة، إلى أن هذه الإجراءات تأتي بناء على التقارير والرقابة والجولات الميدانية، للفرق المختصة بالوزارة، وبالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لافتة إلى عدم التزام بعض المحلات والمراكز التجارية بتركيب منزلق لذوي الإعاقة، رغم وجود هذا الاشتراط في بطاقة الاشتراطات البلدية الإلكترونية للأنشطة التجارية والتي نصت في الاشتراطات العامة على ضرورة الالتزام بتحقيق متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة بهدف تيسير وتسهيل حركتهم وتهيئة الأوضاع والأبعاد والفراغات المناسبة لاستخدامهم طبقاً لمتطلبات كود البناء السعودي، حسب الدليل الإرشادي للوصول الشامل لمركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة.