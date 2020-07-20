عداد كورونا الوفيات تقترب من ال 602 ألفاً حول العالم

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http://almnatiq.net/?p=885883
المناطق_رويترز

أشار إحصاء لرويترز إلى أن أكثر من 14.38 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم كما أن 601961 شخصا توفوا جراء الفيروس

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أول حالات في الصين في ديسمبر 2019

وتصدرت الولايات المتحدة القائمة مسجلة 139995 حالات وفاة وثلاثة ملايين و727928 حالة إصابة

واحتلت البرازيل المركز الثاني مسجلة 78772 حالة وفاة ومليوني 74860 حالة إصابة

وجاءت الهند في المركز الثالث مسجلة 26816 حالة وفاة ومليون 77618 حالة إصابة

وحلت روسيا في المركز الرابع مسجلة 12342 حالة وفاة و 771546 حالة إصابة

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