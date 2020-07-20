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“إيرباص” توقع عقدا تفوق قيمته 550 مليون يورو مع وزارة الدفاع البريطانية

“إيرباص” توقع عقدا تفوق قيمته 550 مليون يورو مع وزارة الدفاع البريطانية

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“إيرباص” توقع عقدا تفوق قيمته 550 مليون يورو مع وزارة الدفاع البريطانية

“إيرباص” توقع عقدا تفوق قيمته 550 مليون يورو مع وزارة الدفاع البريطانية
http://almnatiq.net/?p=885884
المناطق_الرياض

أعلن قسم الدفاع والفضاء في “إيرباص” أنه وقع عقدا تفوق قيمته 500 مليون جنيه (550 مليون يورو) مع وزارة الدفاع البريطانية لتسليم القمر الاصطناعي العسكري “سكاي نت 6-أي” في العام 2025

وجاء في بيان لــ”إيرباص” اليوم الأحد، “وقع قسم الدفاع والفضاء عقدا مع وزارة الدفاع البريطانية لتوسيع وتحسين أسطول “سكاي نت” من أجل تطوير وإنتاج وتجميع ودمج وحماية من القرصنة المعلوماتية واختبار وإطلاق قمر اصطناعي عسكري للاتصالات “سكاي نت 6-أي” في 2025″

ويغطي العقد أيضا برامج تطوير تكنولوجية وأنظمة جديدة آمنة للقياس عن بعد ومتابعة وتحكم وإطلاق واختبارات في المدار وتحديث نظام “سكاي نت” الحالي الموجود في الخدمة منذ 2003، بحسب مجموعة “إيرباص”

و”إيرباص” التي تأسست في العام 2000 بعد دمج شركات “ايروسباسيال ماترا” الفرنسية و”داسا” الألمانية و”كاسا” الإسبانية، سجلت في 2019 رقم أعمال بقيمة 70.5 مليار يورو

ويتركز ثلاثة أرباع نشاطاتها (77% من رقم الأعمال) على فرعها للطيران التجاري (54.8 مليارا) يليه فرع الدفاع والفضاء (15% مبلغ 10.9 مليارات) و”إيرباص هليكوبترز” (8% مبلغ 6 مليارات)

وفي فبراير أطلق فرع الدفاع والفضاء في مجموعة “إيرباص” خطة لإعادة الهيكلة تنص على إلغاء 2665 وظيفة منها 926 في ألمانيا، و722 في إسبانيا، و464 في فرنسا، و346 في بريطانيا، بسبب ركود في فرع الفضاء وتأجيل عقود دفاعية

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