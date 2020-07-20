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تأجيل زيارة رئيس وزراء العراق للمملكة بعد دخول خادم الحرمين الشريفين للمستشفى

تأجيل زيارة رئيس وزراء العراق للمملكة بعد دخول خادم الحرمين الشريفين للمستشفى
http://almnatiq.net/?p=885898
المناطق-الرياض

أعلن سمو وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان آل سعود اليوم الاثنين عن تأجيل زيارة رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي للسعودية بعد دخول خادم الحرمين الشريفين مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض لإجراء بعض الفحوصات جراء وجود التهاب في المرارة.
وقال سمو وزير الخارجية في حسابه على تويتر: “تقدر المملكة اختيار رئيس الوزراء العراقي زيارتها كأول دولة بعد توليه منصبه، واحتفاء بهذه الزيارة البالغة الأهمية ورغبة في توفير كل سبل النجاح لها، آثرت قيادتنا الرشيدة، بالتنسيق مع أشقائنا في العراق، تأجيل الزيارة إلى ما بعد خروج مولاي خادم الحرمين الشريفين من المستشفى”.
بدوره كتب معالي وزير التجارة وزير الإعلام المكلف ورئيس مجلس الجانب السعودي في مجلس التنسيق السعودي العراقي الدكتور ماجد القصبي على حسابه على تويتر: إن “العلاقات السعودية العراقية تشهد نمواً يليق بالتاريخ الذي يجمعنا وبالمستقبل الذي ينتظرنا، ورغم إرجاء زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى المملكة، إلا أن اجتماعات مجلس التنسيق السعودي العراقي مستمرة، والعمل متواصل لتحقيق المنشود سياسياً واقتصادياً وتنموياً”.

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