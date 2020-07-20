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احتفاء عربي واسع بإطلاق مسبار الأمل الإماراتي لاستكشاف المريخ

احتفاء عربي واسع بإطلاق مسبار الأمل الإماراتي لاستكشاف المريخ

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احتفاء عربي واسع بإطلاق مسبار الأمل الإماراتي لاستكشاف المريخ

احتفاء عربي واسع بإطلاق مسبار الأمل الإماراتي لاستكشاف المريخ
http://almnatiq.net/?p=885899
المناطق_الرياض

خطف مسبار الأمل الذي أطلقته الإمارات في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين نحو مدار كوكب المريخ، الأضواء في العالم العربي بشكل لافت بعدما ازدحمت محطات التلفزة ومنصات البث المباشر التي نقلت وقائع الإطلاق بالمشاهدين العرب.
وشارك مسؤولون خليجيون وعرب، في الاحتفال بالتجربة، بجانب الإمارات التي طغى الحدث عليها في الساعات القليلة التي سبقت إطلاق المسبار، وسط إشادة واسعة بهذه التجربة الفريدة.
وأشرف فريق إماراتي يعمل منذ سنوات على تجهيز المسبار الفضائي، على إطلاقه من قاعدة في مركز” تانيغاشيما“ الفضائي في اليابان، في تجربة إماراتية وعربية هي الأولى من نوعها عبر التاريخ.
وتصدرت عدة وسوم، تحمل إشارة للمسبار، مثل ”#مسبارالأمل“ و ”#العربإلى_المريخ“ على مواقع التواصل الاجتماعي قائمة التفاعل والتعليقات مع انضمام عدد كبير من المغردين للاحتفال بإطلاق المسبار ومراقبة لحظات إقلاعه الأولى.
وكتب المغرد السعودي منذر آل الشيخ مبارك، في احتفاله بمسبار الأمل ”حلم زايد الخير رحمه الله يتحقق على يد #ابناءزايد أسأل الله أن يغفر لك ويعلي منازلك في جنات النعيم ليتك ترى #مسبارالأمل ومافعله أبناء #الإمارات ولكن أجره سيصلك بإذن الله تعالى نظرة أمل من زعيم عظيم . #مسبارالأملللمريخ“.
ووصف الكاتب السعودي، فهد ديباجي، إطلاق المسبار باللحظة التاريخية، وكتب عبر تويتر ”الإمارات تدخل التاريخ من أوسع أبوابه. #مسبار_الأمل“.
وشارك مدونون عرب من مختلف الدول العربية، احتفالاً بالمسبار، وبينهم الشاعر الأردني الدكتور لقمان شطناوي، والذي اختار المشاركة بالمناسبة بقصيدة كتبها في المسبار، وتحمل اسم ”مسبار الأمل“، يتغنى فيها بالخطوة العلمية الفارقة في تاريخ الإمارات والعالم العربي.

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