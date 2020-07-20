رئيس مجلس الشورى يرأس وفد المملكة في اجتماع مع نظرائه بدول الخليج

ويرأس وفد مجلس الشورى في الاجتماع رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، الذي أكد، في تصريحات صحفية، أن مشاركة المجلس في الاجتماع تأتي تجسيدًا لاهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وحرصهما على دعم التعاون الخليجي المشترك وأجهزته ومؤسساته على جميع المستويات، ومختلف الصُعد لا سيما تعزيز التعاون البرلماني الخليجي المشترك، بما يخدم أهداف مجلس التعاون ويسهم في تحقيق المزيد من الازدهار والتنمية لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي.

وأوضح رئيس مجلس الشورى أن اجتماعات رؤساء المجالس التشريعية في دول مجلس التعاون الخليجي تعد تأصيلًا منظمًا للعلاقات بين هذه المجالس على مستوى التعاون التشريعي والبرلماني، وتحقيقًا لتطلعات قادة دول مجلس التعاون الخليجي؛ لمزيد من وحدة الموقف الخليجي، من خلال مزيد من التعاون، والتنسيق البرلماني في كل المحافل الدولية والإقليمية.

ونوه بمنظومة اجتماع رؤساء المجالس التشريعية الخليجية الذي انطلق منذ 13 عامًا، خط خلالها مسيرة مباركة عبر الجهود الحثيثة والمخلصة التي يبذلها رؤساء المجالس؛ لتعزيز العمل البرلماني الخليجي المشترك وتوسيع مجالات التعاون والتكامل بين هذه المجالس في مختلف المجالات لا سيما على صعيد التنسيق البرلماني المشترك، تحقيقًا لتطلعات قادة دول مجلس التعاون آمال مواطنيه.

وأكد أن اجتماع رؤساء المجالس التشريعية بدول المجلس أثمر خلال مسيرته عن إنجازات عديدة، أسهمت في دعم التنسيق المشترك بشكل منح المجالس المزيد من التعاون، والفاعلية في المشاركات الدولية، وإنجاز العديد من الموضوعات والتشريعات التي تم رفعها إلى قمم أصحاب الجلالة والسمو.

وأوضح الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ، أن انعقاد الاجتماع الثالث عشر لرؤساء المجالس التشريعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في هذا الوقت الذي تعيش فيه دولنا من تبعات وآثار جائحة فيروس كورونا المستجد (COVID-19)، دليل على حرص المجالس التشريعية الخليجية على انتظام عمل منظومة التعاون البرلماني والتنسيقي بين هذه المجالس، واستشعار بالغ الأهمية لما خلفته هذه الجائحة من آثار صحية وبيئية واجتماعية واقتصادية على دول المنطقة.

وأضاف أن الاجتماع يأتي مواكبة مع هموم هذه المرحلة التي تتطلب التكاتف والتعاون بين دولنا وشعوبنا، ومواصلة تحقيق الإنجازات التكاملية وفق الأهداف والتطلعات السامية من أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأعرب رئيس مجلس الشورى، في ختام تصريحه، عن أمله في نجاح هذا الاجتماع بإنجاز البنود والموضوعات المدرجة على جدول أعماله، بما يعزز مستوى التعاون التنسيق البرلماني الخليجي، ويدفع بمسيرة العمل الخليجي المشترك قدمًا إلى الأمام نحو مزيد من الترابط والتعاون والتكامل.

ويضم وفد المملكة المشارك في الاجتماع، الأمين العام لمجلس الشورى عضو لجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية محمد بن داخل المطيري، وعضو المجلس عضو لجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية الدكتور عبدالمحسن بن عبدالله آل الشيخ، وعضو المجلس عضو لجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية الدكتور زهير بن فهد الحارثي، وعددًا من المسؤولين في المجلس.

ومن المنتظر أن يبحث الاجتماع عبر تقنية الاتصال المرئي عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال؛ حيث يطلع الاجتماع على التقرير السنوي لرئيس الاجتماع الدوري الثاني عشر لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة واللجان التابعة له بدول مجلس التعاون، الذي استضافته سلطنة عمان، وعقد في جدة العام الماضي، ومقترح تشكيل لجنة للتعاون مع برلمانات دول أمريكا اللاتينية.

كما يستعرض الاجتماع تقرير اللجنة البرلمانية الخليجية الأوروبية، الذي يهدف إلى ضمان استمرار الزيارات المتبادلة مع البرلمان الأوروبي، ونتائج ندوة دور المجالس التشريعية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.