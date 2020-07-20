الملك سلمان يدخل المستشفى لإجراء فحوصات..والخارجية تعلن تأجيل زيارة الكاظمي إلى المملكة

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دخل خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الاثنين مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض لإجراء بعض الفحوصات، جراء وجود التهاب في المرارة، بحسب ما أزضح بيان صادر عن الديوان الملكي.

وكان من المتوقع أن يزور اليوم رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي المملكة في أول زيارة خارجية له إثر تسلمه منصبه، إلا أن الزيارة تأجلت بحسب ما أفاد الطرفان في وقت لاحق.