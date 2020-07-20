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الملك سلمان يدخل المستشفى لإجراء فحوصات..والخارجية تعلن تأجيل زيارة الكاظمي إلى المملكة

الملك سلمان يدخل المستشفى لإجراء فحوصات..والخارجية تعلن تأجيل زيارة الكاظمي إلى المملكة
http://almnatiq.net/?p=885912
المناطق_الرياض

دخل خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الاثنين مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض لإجراء بعض الفحوصات، جراء وجود التهاب في المرارة، بحسب ما أزضح بيان صادر عن الديوان الملكي.

وكان من المتوقع أن يزور اليوم رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي المملكة في أول زيارة خارجية له إثر تسلمه منصبه، إلا أن الزيارة تأجلت بحسب ما أفاد الطرفان في وقت لاحق.

وأعلنت وزارة الخارجية، تأجيل زيارة الكاظمي، إلى المملكة، بعد الاتفاق بين البلدين. وقال وزير الخارجية، فيصل بن فرحان: تقدر المملكة اختيار رئيس الوزراء العراقي زيارتها كأول دولة بعد توليه منصبه، واحتفاء بهذه الزيارة البالغة الأهمية ورغبة في توفير كل سبل النجاح لها، آثرت قيادتنا الرشيدة، بالتنسيق مع أشقائنا في العراق، تأجيل الزيارة إلى ما بعد خروج مولاي خادم الحرمين الشريفين من المستشفى”.

بدوره، أكد نائب وزير الدفاع  الأمير خالد بن سلمان أهمية العراق بالنسبة للمملكة والعكس. وقال في تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر الإثنين: “يمثل العراق بعدًا استراتيجيًا هاماً للمملكة والعكس؛ لذلك كان طبيعيًا أن تحل الرياض محطةً أولى في جدول زيارات السيد مصطفى الكاظمي ،وقد آثرت قيادة البلدين تأجيلها إلى ما بعد خروج مولاي خادم الحرمين حفظه الله من المستشفى لمنحها المكانة اللائقة التي تستحقها كزيارة دولة من الطراز الرفيع”.

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