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«المرور» يوضح آلية تعديل رقم المخالفة عند سدادها

«المرور» يوضح آلية تعديل رقم المخالفة عند سدادها
http://almnatiq.net/?p=885913
المناطق_الرياض

أوضح «المرور السعودي» طريقة تعديل رقم المخالفة المسجلة على أصحاب المركبات عند سدادها.

جاء ذلك ردًّا على تساؤل تلقاه «المرور»، عبر تويتر بشأن: «مخالفة مرورية مسجلة على صاحب مركبة وعند سدادها وجد رقمها منقوصًا 9 أرقام»، وقال «المرور السعودي»: «إن تعديل رقم المخالفة ممكن من خلال إضافة صفر على اليسار.

وكان المرور السعودي جدَّد التذكير بمبالغ المخالفات التي توجب تنبيه المخالف بشكل إلزامي وفقًا لنظام المرور والفترة الزمنية المحددة لإحالته إلى المحكمة المختصة في حال عدم سداده المخالفات المقررة، مؤكدًا أن المادة 75 من نظام المرور تنص على أنه يجب تنبيه المخالف بأي وسيله إذا تراكمت عليه المخالفات، وبلغت قيمتها ٢٠ ألف ريال فأكثر أو مضت ستة اشهر من تاريخ إبلاغه دون سدادها يبلغ بوجوب السداد خلال ٣٠ يومًا، فإذا لم يسدد يُحال إلى المحكمة المختصة؛ للنظر بإيقاف خدماته حتى سداد المخالفات.

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