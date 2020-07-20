وزارة الدفاع التركية تعلن نشر قوات بحرية تركية قرب سواحل عدن

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قالت وزارة الدفاع التركية في بيان لها، مساء أمس، انها بصدد ارسال فرقاطة عسكرية إلى خليج عدن بحلول سبتمبر المقبل، وزعمت ان إرسال هذه القوة يأتي في إطار قيادة قوات المهام المشتركة “CTF-151” لمكافحة القرصنة في خليج عدن.

ويأتي وقت إعلان انقرة لهذا القرار بالتزامن مع زيارة وزير الدفاع التركي إلى قطر، المحرك الرئيس لتحالف الشر الثلاثي

ويرى مراقبون أن هذه الخطوة كانت متوقعة لدعم الفصائل الموالية لتركيا وعلى رأسها حزب الإصلاح الذي نظم حملة خلال الشهر الماضي تروج للتدخل العسكري التركي في اليمن.

ولخلق المبررات لأي تدخل عسكري محتمل كانت تركيا قد وجهت مذكرة لمجلس الأمن خلال الأيام الماضية تندد بما وصفتها جرائم حرب ترتكبها الإمارات في اليمن.