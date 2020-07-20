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الكاظمي: علاقات العراق والسعودية راسخة وترتكز على المصالح الاستراتيجية المشتركة
http://almnatiq.net/?p=885923
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علق رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، على تأجيل زيارته للمملكة العربية السعودية لحين خروج خادم الحرمين الشريفين من المستشفى، إن علاقات العراق والسعودية راسخة وترتكز على المصالح الاستراتيجية المشتركة .

ووفقاً لـ”العربية”، قال ‏الكاظمي إن تأجيل زيارته إلى السعودية ستكون لأقرب موعد يتفق عليه الجانبين.

وتمنى ‏رئيس الوزراء العراقي الشفاء العاجل للملك سلمان بن عبدالعزيز.

وكان وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان قد أعلن تأجيل زيارة رئيس الوزراء العراقي للمملكة إلى ما بعد خروج خادم الحرمين الشريفين من المستشفى.

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