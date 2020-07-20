القصبي: استمرار اجتماعات مجلس التنسيق السعودي العراقي

وقال القصبي، عبر حسابه على تويتر، إن العلاقات السعودية – العراقية تشهد نموًا يليق بالتاريخ الذي يجمعنا وبالمستقبل الذي ينتظرنا.

وأضاف القصبي، أنه رغم إرجاء زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى المملكة، فإن اجتماعات مجلس التنسيق السعودي العراقي مستمرة، والعمل متواصل لتحقيق المنشود سياسيًّا واقتصاديًّا وتنمويًّا.

وكان وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله أعلن، اليوم، تأجيل زيارة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى المملكة، إلى ما بعد خروج خادم الحرمين الشريفين من المستشفى.

وأعلن الديوان الملكي، في وقت سابق من اليوم، دخول خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله، اليوم الإثنين 29 ذي القعدة 1441هـ الموافق 20 يوليو 2020م مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض؛ لإجراء بعض الفحوصات جراء وجود التهاب في المرارة .