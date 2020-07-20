احدث الأخبار

“شؤون الحرمين” تُطلق 6 محاور ضمن حملة خدمة الحاج والمعتمر
أبرز المواد
 المحكمة العليا تدعو إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء اليوم الاثنين
أبرز المواد
 الشورى يطالب هيئة “المشتريات” بإلزام وجود الكفاءات الوطنية في العقود الاستشارية
أبرز المواد
 القصبي: استمرار اجتماعات مجلس التنسيق السعودي العراقي
أبرز المواد
 مؤسسة الحبوب ترسي الدفعة الخامسة من الشعير هذا العام
أبرز المواد
 طالب ليبيري يشكر جامعة القصيم لعنايتها بطلاب المنح خلال أزمة جائحة كورونا
أبرز المواد
 الكاظمي: علاقات العراق والسعودية راسخة وترتكز على المصالح الاستراتيجية المشتركة
أبرز المواد
 الملك سلمان يدخل المستشفى لإجراء فحوصات..والخارجية تعلن تأجيل زيارة الكاظمي إلى المملكة
أبرز المواد
 وزارة الدفاع التركية تعلن نشر قوات بحرية تركية قرب سواحل عدن
أبرز المواد
 فيصل بن مشعل يرعى حفل تخريج الدفعة الـ17 بجامعة القصيم
أبرز المواد
 احتفاء عربي واسع بإطلاق مسبار الأمل الإماراتي لاستكشاف المريخ
أبرز المواد
 «المرور» يوضح آلية تعديل رقم المخالفة عند سدادها
أبرز المواد
“شؤون الحرمين” تُطلق 6 محاور ضمن حملة خدمة الحاج والمعتمر

“شؤون الحرمين” تُطلق 6 محاور ضمن حملة خدمة الحاج والمعتمر

أبرز المواد
المحكمة العليا تدعو إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء اليوم الاثنين

المحكمة العليا تدعو إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء اليوم الاثنين

أبرز المواد
الشورى يطالب هيئة “المشتريات” بإلزام وجود الكفاءات الوطنية في العقود الاستشارية

الشورى يطالب هيئة “المشتريات” بإلزام وجود الكفاءات الوطنية في العقود الاستشارية

أبرز المواد
القصبي: استمرار اجتماعات مجلس التنسيق السعودي العراقي

القصبي: استمرار اجتماعات مجلس التنسيق السعودي العراقي

أبرز المواد

“شؤون الحرمين” تُطلق 6 محاور ضمن حملة خدمة الحاج والمعتمر

“شؤون الحرمين” تُطلق 6 محاور ضمن حملة خدمة الحاج والمعتمر
http://almnatiq.net/?p=885944
المناطق - الرياض

أطلقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام و المسجد النبوي ضمن حملة خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا ‏6 محاور متنوعة، بهدف تأصيل قيم الحفاوة والعناية والوفادة بحجاج بيت الله وتعزيز قيمة شرف خدمة الحاج والمعتمر لدى نفوس العاملين بالرئاسة.
وتأتي هذه المحاور من منطلق تحقيق ما يؤكده ولاة الأمر-حفظهم الله- من العناية بالحجاج والمعتمرين والزوار وإكرامهم والقيام بالواجب نحوهم، وتناول محور البناء والإعداد في السعي الحثيث لتعزيز قيمة الشرف والافتخار بخدمة الحجاج والعمار بحيث يتمثل الموظفين هذه القيم الرائعة وتصبح واقعاً ملموساً.
وأكد المحور التوجيهي والإرشادي على رسالة الحرمين الشريفين العلمية من خلال بث دروس عن بعد للحجاج والزوار من خلال منصة منارة الحرمين، فيما عني المحور الخدمي بالخدمة المباشرة للحجاج من خلال تقديم أرقى الخدمات لهم ومما يتواكب مع الوضع الراهن لجائحة كورونا.
ويقدم المحور الاجتماعي والإنساني الخدمات الإنسانية والتعليمات الصحية للحجاج بالتعاون والعمل مع الجهات ذات العلاقة ، كما اختص المحور الإعلامي في إشراك الإعلام المقروء والمسموع والمرئي والإعلام الجديد لتغطية برامج الحملة وفعالياتها لإبراز الجهود في خدمة ضيوف الرحمن.
كما يقوم المحور التقني بدور مهم في جميع المحاور، مع أرشفة محتوى الحملة خلال السنوات الماضية أرشفة إلكترونية يتم رفعها في مواقع الرئاسة لتتاح لعموم المسلمين.

روابط ذات صلة

المحكمة العليا تدعو إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء اليوم الاثنين

المحكمة العليا تدعو إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء اليوم الاثنين
الشورى يطالب هيئة “المشتريات” بإلزام وجود الكفاءات الوطنية في العقود الاستشارية

الشورى يطالب هيئة “المشتريات” بإلزام وجود الكفاءات الوطنية في العقود الاستشارية
القصبي: استمرار اجتماعات مجلس التنسيق السعودي العراقي

القصبي: استمرار اجتماعات مجلس التنسيق السعودي العراقي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*