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170 مليار دولار الديون الخارجية المستحقة على تركيا

170 مليار دولار الديون الخارجية المستحقة على تركيا
http://almnatiq.net/?p=885957
المناطق - الرياض

قال البنك المركزي التركي، الاثنين، إن الديون الخارجية المستحقة على تركيا في غضون عام أو أقل، بلغت نحو 170 مليار دولار، وبالتحديد 169.5 مليار دولار في نهاية مايو، مرتفعة بنحو خمسة مليارات دولار عن الشهر السابق.

وشكلت ديون القطاع العام 23.2 في المئة من الإجمالي، وبلغت ديون البنك المركزي 11.4 في المئة، بينما كانت حصة القطاع الخاص من الديون 65.4 في المئة، حسبما ذكرت “رويترز”.

وكانت بيانات من معهد الإحصاءات التركي، قد أظهرت في الثلاثين من يونيو الماضي، ارتفاع عجز التجارة الخارجية لتركيا بنسبة 102.7 في المئة على أساس سنوي في مايو إلى 3.42 مليار دولار.

وانخفضت صادرات تركيا 40.9 في المئة، وتراجعت الواردات 27.8 في المئة، مقارنة مع مايو 2019، حسبما ذكر المعهد.

وسجلت الليرة التركية في منتصف يونيو الماضي، أدنى مستوى لها منذ نحو شهر، بهبوطها أكثر من 1 في المئة إلى 6.8610 مقابل الدولار الأميركي.

وفقدت العملة التركية نحو 13 في المئة من قيمتها هذا العام، وبلغت الليرة أدنى مستوى لها على الإطلاق في مايو الماضي بواقع 7.2 ليرات مقابل الدولار الواحد، مقارنة بثلاثة ليرات مقابل الدولار في سبتمبر 2016.

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