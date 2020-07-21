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أعراض خطيرة تدل على نقص الحديد في الجسم.. وهذه الأطعمة تعوضه

أعراض خطيرة تدل على نقص الحديد في الجسم.. وهذه الأطعمة تعوضه
http://almnatiq.net/?p=885979
المناطق - الرياض

يحتاج الجسم إلى مجموعة من العناصر الغذائية التي يؤدي كل منها دوراً حيوياً هاماً في الجسم، ويترافق نقص هذه العناصر مثل نقص الحديد باضطرابات وخلل في بعض الوظائف والمهام.

وبحسب موقع “تايمز ناو نيوز”، أفاد الأطباء أن نقص الحديد هو أحد الاضطرابات الشائعة بين جميع الناس، وهو أحد أهم العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم.

وينصح الأطباء بإجراء فحوصات باستمرار للتأكد من حصول الجسم على النسبة المطلوبة من الحديد، فهو يساعد على تقليل علامات الشيخوخة أيضاً، ويساعد المرء على العيش حياة أطول وأكثر صحة.

ويترافق نقص الحديد بمجموعة من الأعراض المتمثلة بالتعب الشديد، ألم في الصدر، زيادة معدل ضربات القلب، ضيق في التنفس، صداع، دوخة، برودة اليدين والقدمين، أظافر هشة، وضعف في الشهية.

وذكر الأطباء أيضاً أن المكملات الغذائية والنظام الغذائي ونمط الحياة الصحي، يمكنها معالجة هذا الاضطراب بشكل فعال، وفق ما يلي:

إضافة الأطعمة الغنية بالحديد إلى النظام الغذائي: هناك العديد من الأطعمة التي تعتبر مصدراً رئيسياً للحديد والمغذيات الأخرى التي يحتاجها الجسم، مثل الفاصولياء والخضروات ذات الأوراق الخضراء الداكنة مثل السبانخ، والحبوب البقوليات كالعدس.

يمكن أن يساعد النظام الغذائي المتوازن في الحفاظ على المستوى المثالي من الحديد في الجسم.

تناول مكملات الحديد: في بعض الحالات، يحدث أن يكون الجسم غير قادر على امتصاص الحديد الموجود في الأطعمة بشكل مثالي، يمكن استشارة الطبيب في هذه الحالة للحصول على الكمية المطلوبة من خلال المكملات الدوائية التي تأتي على شكل أقراص أو شراب.

وفي الحالات الخطيرة عند الإصابة بفقر الدم أو نقص الحديد الشديد، يمكن أن يحتاج المريض لنقل كميات من الدم، ويركز الأطباء في هذا الوضع على الأسباب الكامنة للحالة من أجل تحديد طرق العلاج الفعال.

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