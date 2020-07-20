زيدان: سنقاتل للتأهل لربع نهائي أبطال أوروبا

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تحدث مدرب ريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان، عن حظوظ “النادي الملكي” في التغلب على مانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا، مشيرا إلى أبرز الجوانب التي ينبغي التركيز عليها في الوقت الراهن.

وردا على سؤال حول حظوظ ريال مدريد أمام مانشستر سيتي، قال زيدان: “أؤمن بريال مدريد. سنقاتل حتى الثانية الأخيرة للذهاب إلى ربع النهائي. لا علينا التفكير الآن بدوري أبطال أوروبا، إذ حان وقت الراحة والتفكير بجمع قوتنا”.

وأضاف المدرب الفرنسي: “المرحلة النهائية من الدوري الإسباني كانت صعبة وتطلبت منا جهدا هائلا. جميعنا الآن بحاجة إلى الاسترخاء، وهذا ما سنقوم به”.

وبيّن زيدان قائلا “نريد فصل أنفسنا عن التفكير بشأن لقاء السيتي. سيكون أمامنا متسع من الوقت للتفكير بتلك المباراة”، حسبما نقلت صحيفة “آس” الإسبانية.

وفيما يتعلق بقاء ريال مدريد وليغانيس، الذي انتهى بالتعادل الإيجابي 2-2، أوضح زيدان أن ريال مدريد لم يلعب بمستواه المعهود، لكن الفريق لم يخسر، مشيدا بـ”الموسم المذهل الذي قدمه جميع اللاعبين”.

وتابع زيدان مثنيا على دور اللاعبين في الفوز بالليغا: “يجب أن نشكر جميع اللاعبين، وبعد هذه الأيام الأربعة أو الخمسة من الراحة، سيأتي وقت العودة والعمل للتفكير في دوري أبطال أوروبا، بدون ضغوط أو قلق، التفكير فقط في الأشياء الجيدة هذا الموسم، ففي النهاية حققنا لقبا مهما، وهو الفوز بلقب الليغا، فقد كان هناك 38 جولة، وأن تكون بالصدارة فهو أمر جميل جدا”.

وأحرز ريال مدريد لقب الدوري الاسباني لكرة القدم لموسم 2019 -2020، والرابع والثلاثين له في تاريخه، بعد أن تمكن من هزيمة ضيفه فياريال بهدفين مقابل هدف، لينتزع اللقب من غريمه التقليدي برشلونة.