أمير عسير يوجه بإطلاق اسم الأمير فيصل بن خالد على أحد الطرق الرئيسة بمحافظة خميس مشيط

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وجه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، بإطلاق اسم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين, على الطريق الرابط بين طريق الملك خالد وطريق الملك عبدالله جنوب محافظة خميس مشيط.

وقال سموه: إن إضفاء اسم شخص إلى مكان، إنما هو وسام يستحقه من كان أهلاً له، تقديراً لمكانته بين الأهالي, لذا فقد وجدنا أن الأولى بذلك الوسام هو أخي سمو الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، ليذكرّنا إطلاق اسمه على ذلك الطريق المميّز بما يستحقه هذا الرجل العظيم من ثناء، لجهوده وإخلاصه طيلة توليه المسؤولية في منطقة عسير .