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“مسام” ينتزع 1,287 لغمًا في اليمن خلال الأسبوع الثالث من شهر يوليو

“مسام” ينتزع 1,287 لغمًا في اليمن خلال الأسبوع الثالث من شهر يوليو
http://almnatiq.net/?p=885999
المناطق - واس

تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية “مسام لتطهير اليمن من الألغام” خلال الأسبوع الثالث من شهر يوليو 2020م، من انتزاع 1,287 لغمًا منها 74 لغمًا مضادة للأفراد، و 262 لغما مضادة للدبابات، و926 ذخيرة غير متفجرة، و 25 عبوة ناسفة.
وبلغ إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 175,124 لغمًا زرعتها المليشيات الحوثية المارقة في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.

 

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