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محافظ ينبع ألتقى قادة الفرق التطوعية بالمحافظة

محافظ ينبع ألتقى قادة الفرق التطوعية بالمحافظة

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محافظ ينبع ألتقى قادة الفرق التطوعية بالمحافظة

محافظ ينبع ألتقى قادة الفرق التطوعية بالمحافظة
http://almnatiq.net/?p=886005
المناطق - المدينة المنورة

ألتقى اليوم محافظ ينبع سعد بن مرزوق السحيمي بمكتبه بالمحافظة قادة الفرق التطوعية بالمحافظة حيث في بداية اللقاء رحب بهم المحافظ وأكد على أهمية العمل التطوعي لخدمة المجتمع مؤكدا لهم حرص واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة وسمو نائبه بالفرق التطوعية بالمحافظة والعمل التطوعي عامة مؤكدا لهم موافقة سمو أمير المنطقة على مقترح محافظة ينبع بأعتماد مركز دعم الفرق التطوعية بالمحافظة وذلك لتذليل العقبات وتنسيق الجهود داعيا الجميع الى بذل المزيد والعمل على أيجاد بعض الأفكار التطوعية التي تناسب المجتمع كافة تلى ذلك تنسيق مبادرات الفرق التطوعية مع موظف المحافظة وتوثيق ومتابعة المبادرات وأستدامتها عرض مبادرات الفرق التطوعية لكل فريق مبادرة سابقة تم تنفيذها ومبادرة مستقبلية يتم الأعداد لها وفي ختام اللقاء أثنى محافظ ينبع على الجهود المبذولة من الفرق التطوعية لخدمة المجتمع 

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