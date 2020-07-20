أمير الشرقية :دعم القيادة الرشيدة أسهم في رفع قدرات القطاع الصحي

الدمام - فهد المريخي

التقى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم (الاثنين)، وكيل وزارة الصحة للتخطيط والتحول الدكتور خالد الشيباني، ورئيس مجلس إدارة التجمع الصحي الأول للمنطقة الشرقية الأستاذ عصام المهيدب ومدير الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية الدكتور إبراهيم العريفي، والرئيس التنفيذي للتجمع الدكتور عبدالعزيز الغامدي.

ونوه سموه في مستهل اللقاء بالدعم السخي واللامحدود الذي تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد – يحفظهما الله – للقطاع الصحي، وحرصهما على تحوله للاستراتيجيات الوقائية، لما له من أمر في خفض نسب الإصابة بالأمراض المزمنة، وتعزيز صحة المواطنين، مبيناً سموه أن الجهود الحثيثة التي تبذلها وزارة الصحة وأبطال الصحة في الميدان لمواجهة جائحة كورونا المستجد، جهود تذكر فتشكر، والمجتمع يقدرها ويعتز بها، مؤكداً سموه ضرورة توسيع قاعدة خدمات عيادات تطمن لتشمل المزيد من الأحياء،

وتكثيف التوعية بالسبل المثلى للتعامل مع حالات الاشتباه، والبروتوكولات الوقائية لمختلف المواقع.

واطلع سموه على إيجاز عن جهود القطاع الصحي في المنطقة، وسير العمل بالخطط الوقائية، مشيداً سموه بهذه الجهود متمنياً لمنسوبي وأبطال الصحة التوفيق.