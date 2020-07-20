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أمير تبوك يتسلم نسخة من رسالة الدكتوراة للدكتور الغريض

أمير تبوك يتسلم نسخة من رسالة الدكتوراة للدكتور الغريض
http://almnatiq.net/?p=886037
تبوك - فايز السميري
تسلم صاحب السمو الملكي الامير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك اليوم  بمكتب سموه بالإمارة نسخة من رسالة الدكتوراة من عضو هيئة التدريس بجامعة تبوك الدكتور عبدالله بن عناد الغريض  بعنوان (تحليل البيانات الضخمة والذكاء الصناعي في اكتشاف الأخطاء في الشبكات ) من جامعة ميامي في الولايات المتحدة الأمريكية  ..
وتمنى سموه له دوام التوفيق والنجاح.
من جهته، أعرب الدكتور الغريض  عن بالغ شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك على دعمه وتوجيهاته مبيناً بان جائزة سموه للتفوق العلمي والتميز  والتي حصل عليها خلال فترة تعليمه العام والجامعي كان لها الاثر البالغ والدافع المعنوي في مزيد من التحصيل العلمي

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