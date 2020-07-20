احدث الأخبار

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 7377.36 نقطة
أبرز المواد
 الصحة : عدد المتعافين يتخطى حاجز 200 ألف وبنسبة 80% من إجمالي الحالات المسجلة
أبرز المواد
 اختتام أعمال الدورة الثالثة لمجلس التنسيق السعودي العراقي
أبرز المواد
 مدني جازان : يحذر من التقلبات الجوية المصاحبة للامطار ويهيب بإتباع التعليمات والابتعاد عن الاودية
منطقة جازان
 أمير تبوك يتسلم نسخة من رسالة الدكتوراة للدكتور الغريض
منطقة تبوك
 أمير الشرقية :دعم القيادة الرشيدة أسهم في رفع قدرات القطاع الصحي
المنطقة الشرقية
 “موهبة” تحفز الطلبة لخوض اختبار الكشف عن الموهوبين بعرض تجارب زملائهم
منطقة الرياض
 أمير تبوك يلتقي مدير التعليم بالمنطقة
منطقة تبوك
 إيران تتحرك نحو المملكة وتُبدي استعدادها للتفاوض
أبرز المواد
 أمير الشرقية يدشن الحديقة المائية الأولى في المملكة و المخصصة لدمج الأطفال ذوي الإعاقة
المنطقة الشرقية
 نائب أمير منطقة جازان يسلم مفاتيح ١٥٠ فيلا سكنية للمستفيدين بضاحية الملك عبدالله بن عبدالعزيز
منطقة جازان
 محافظ ينبع ألتقى قادة الفرق التطوعية بالمحافظة
منطقة المدينة المنورة
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 7377.36 نقطة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 7377.36 نقطة

أبرز المواد
الصحة : عدد المتعافين يتخطى حاجز 200 ألف وبنسبة 80% من إجمالي الحالات المسجلة

الصحة : عدد المتعافين يتخطى حاجز 200 ألف وبنسبة 80% من إجمالي الحالات المسجلة

أبرز المواد
اختتام أعمال الدورة الثالثة لمجلس التنسيق السعودي العراقي

اختتام أعمال الدورة الثالثة لمجلس التنسيق السعودي العراقي

أبرز المواد
مدني جازان : يحذر من التقلبات الجوية المصاحبة للامطار ويهيب بإتباع التعليمات والابتعاد عن الاودية

مدني جازان : يحذر من التقلبات الجوية المصاحبة للامطار ويهيب بإتباع التعليمات والابتعاد عن الاودية

منطقة جازان

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 7377.36 نقطة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 7377.36 نقطة
http://almnatiq.net/?p=886057
المناطق - واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 45.87 نقطة ليقفل عند مستوى 7377.36 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 8.3 مليارات ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 419 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 394 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 26 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 168 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات صدق, وأم آي أس, وسيسكو, البحر الأحمر, وبحر العرب الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الشرقية للتنمية, ونسيج, والفخارية, وتشب, وصادرات فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.93% و 5.64% .
فيما كانت أسهم شركات دار الأركان, والأسماك، وسيرا, والإنماء, وكيمانول هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الأسماك, ودار الأركان, وبحر العرب, والراجحي، وسيرا هي الأكثر نشاطا في القيمة.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضًا 647.44 نقطة ليقفل عند مستوى 7669.36 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 12 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 229 ألف سهم تقاسمتها 679 صفقة.

روابط ذات صلة

الصحة : عدد المتعافين يتخطى حاجز 200 ألف وبنسبة 80% من إجمالي الحالات المسجلة

الصحة : عدد المتعافين يتخطى حاجز 200 ألف وبنسبة 80% من إجمالي الحالات المسجلة
اختتام أعمال الدورة الثالثة لمجلس التنسيق السعودي العراقي

اختتام أعمال الدورة الثالثة لمجلس التنسيق السعودي العراقي
إيران تتحرك نحو المملكة وتُبدي استعدادها للتفاوض

إيران تتحرك نحو المملكة وتُبدي استعدادها للتفاوض

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*