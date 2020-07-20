احدث الأخبار

وزير الإسكان يدشّن مشروع “تاج المصيف” في الطائف
أبرز المواد
 وزير الصناعة والثروة المعدنية : الصناعة والتعدين رافدان مهمان للاقتصاد الوطني ونعمل على تعظيم الفائدة منهما
أبرز المواد
 مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 7377.36 نقطة
أبرز المواد
 الصحة : عدد المتعافين يتخطى حاجز 200 ألف وبنسبة 80% من إجمالي الحالات المسجلة
أبرز المواد
 اختتام أعمال الدورة الثالثة لمجلس التنسيق السعودي العراقي
أبرز المواد
 مدني جازان : يحذر من التقلبات الجوية المصاحبة للامطار ويهيب بإتباع التعليمات والابتعاد عن الاودية
منطقة جازان
 أمير تبوك يتسلم نسخة من رسالة الدكتوراة للدكتور الغريض
منطقة تبوك
 أمير الشرقية :دعم القيادة الرشيدة أسهم في رفع قدرات القطاع الصحي
المنطقة الشرقية
 “موهبة” تحفز الطلبة لخوض اختبار الكشف عن الموهوبين بعرض تجارب زملائهم
منطقة الرياض
 أمير تبوك يلتقي مدير التعليم بالمنطقة
منطقة تبوك
 إيران تتحرك نحو المملكة وتُبدي استعدادها للتفاوض
أبرز المواد
 أمير الشرقية يدشن الحديقة المائية الأولى في المملكة و المخصصة لدمج الأطفال ذوي الإعاقة
المنطقة الشرقية
وزير الإسكان يدشّن مشروع “تاج المصيف” في الطائف

وزير الإسكان يدشّن مشروع “تاج المصيف” في الطائف

أبرز المواد
وزير الصناعة والثروة المعدنية : الصناعة والتعدين رافدان مهمان للاقتصاد الوطني ونعمل على تعظيم الفائدة منهما

وزير الصناعة والثروة المعدنية : الصناعة والتعدين رافدان مهمان للاقتصاد الوطني ونعمل على تعظيم الفائدة منهما

أبرز المواد
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 7377.36 نقطة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 7377.36 نقطة

أبرز المواد
الصحة : عدد المتعافين يتخطى حاجز 200 ألف وبنسبة 80% من إجمالي الحالات المسجلة

الصحة : عدد المتعافين يتخطى حاجز 200 ألف وبنسبة 80% من إجمالي الحالات المسجلة

أبرز المواد

وزير الإسكان يدشّن مشروع “تاج المصيف” في الطائف

وزير الإسكان يدشّن مشروع “تاج المصيف” في الطائف
http://almnatiq.net/?p=886063
المناطق - واس

دشّن معالي وزير الإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، مشروع إسكان “تاج المصيف” الواقع في محافظة الطائف ويضم 556 وحدة سكنية من نوع فيلا، وذلك عبر الاتصال المرئي اليوم، إذ يُعد المشرع من بين المشروعات التي تحت الإنشاء و يوفّرها برنامج “سكني” بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأكد معاليه خلال تدشينه المشروع، أن وزارة الإسكان عبر برنامج “سكني” تحرص على توفير مختلف الخيارات السكنية المتنوعة التي تلائم الأسر السعودية لتمكينها من التملّك، تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- وتأكيدهم المستمر على توفير المسكن الملائم للمواطنين.
وقال في كلمته: “يسرني تدشين هذا المشروع الذي يأتي امتداداً للشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص، إذ أثمرت هذه الشراكة عن ضخ مشاريع متكاملة تتوزع في جميع مناطق المملكة، وعلى مستوى محافظة الطائف فهناك 3 مشاريع متنوعة بالشراكة مع المطوّرين العقاريين، توفّر قرابة 6 آلاف وحدة سكنية متنوعة النماذج والتصاميم وبأسعار مناسبة، ومن بينها هذا المشروع المميّز (تاج المصيف)، ويمكن حجزها عبر موقع وتطبيق سكني أو مراكز المبيعات، وأيضاً في إطار حرصنا على تلبية جميع الرغبات، وهناك نحو 13 ألف أرض ضمن مخططات متكاملة البنية التحتية على مستوى الطائف، إضافة إلى امكانية الاستفادة من الخيارات الأخرى مثل البناء الذاتي وشراء الوحدات الجاهزة”.
ونوّه معاليه إلى أن برنامج “سكني” يعمل على توفير الخيارات والحلول المتنوعة ضمن إجراءات سهلة وميسّرة عبر تطبيق سكني، إضافة إلى الخدمات الإضافية مثل الاستحقاق الفوري وامكانية الحجز وإصدار شهادات تحمّل ضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول وغيرها.
بدوره، أكد رئيس مجلس إدارة شركة ألفاف للتطوير العقاري (الشركة المطوّرة للمشروع) مسعود بن مهدي آل حيدر، أن المشروع يمثّل نموذجاً من نماذج الشراكة الوطنية بين القطاعين العام والخاص في إطار خدمة المواطنين وتوفير المسكن الملائم لهم، مقدّماً الشكر والتقدير لوزارة الإسكان على جهودها وتفعيلها لدور القطاع الخاص بوصفه شريكاً أساسياً في التنمية.
فيما قدّم الرئيس التنفيذي للشركة الدكتور تركي بن مسعود آل حيدر، شرحاً عن تفاصيل المشروع وما يوفّره من وحدات وخدمات متنوعة، مبيناً أن المشروع يقع في حي الرحاب ويمتد على أكثر من 400 ألف م2، ويبعد 10 دقائق عن جامعة الطائف ومستشفى الملك سلمان الجديد، و15 دقيقة عن مطار الطائف الدولي، ويوفّر 556 فيلا تتضمن 3 نماذج عصرية بمساحات وتصاميم مختلفة وبضمانات متكاملة، ويمتاز بتكامل البنية التحتية وتوافر المواقع المخصصة للخدمات والمرافق المتنوعة، منوّهاً إلى أنه تم حجز المرحلة الأولى من المشروع بالكامل والبالغة 60 فيلا خلال 48 ساعة.
وأفاد بأنه يمكن للمواطنين الراغبين بحجز المشروع استكمال جميع الإجراءات عبر موقع وتطبيق “سكني”، أو من خلال مركز المبيعات الواقع في مركز “تيرا مول”، حيث يقدّم المركز خدماته على مدار الأسبوع من الساعة الثانية بعد الظهر وحتى العاشرة ليلاً.
من جانبه، نوه أمين محافظة الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل، إلى المشاريع التنموية المتنوعة التي تشهدها محافظة الطائف، سواء على مستوى الطائف الجديد أو مشاريع التطوير العقاري التي تتوزع في أرجاء المحافظة ضمن شراكة فاعلة بين وزارة الإسكان والمطوّرين العقاريين.
وقال: “باسم أهالي محافظة الطائف نتقدم بجزيل الشكر لوزارة الإسكان على جهودها في توفير الحلول السكنية التي تلائم مختلف الفئات، ومشروع (تاج المصيف) يأتي امتداداً لتلك المشاريع المستمرة التي تشهدها المحافظة بشكل عام”.

 

روابط ذات صلة

وزير الصناعة والثروة المعدنية : الصناعة والتعدين رافدان مهمان للاقتصاد الوطني ونعمل على تعظيم الفائدة منهما

وزير الصناعة والثروة المعدنية : الصناعة والتعدين رافدان مهمان للاقتصاد الوطني ونعمل على تعظيم الفائدة منهما
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 7377.36 نقطة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 7377.36 نقطة
الصحة : عدد المتعافين يتخطى حاجز 200 ألف وبنسبة 80% من إجمالي الحالات المسجلة

الصحة : عدد المتعافين يتخطى حاجز 200 ألف وبنسبة 80% من إجمالي الحالات المسجلة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*