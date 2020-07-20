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الدكتور الربيعة يلتقي -عبر الاتصال المرئي- الرئيس التنفيذي للتحالف العالمي للقاحات والتحصين (غافي)

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الدكتور الربيعة يلتقي -عبر الاتصال المرئي- الرئيس التنفيذي للتحالف العالمي للقاحات والتحصين (غافي)

الدكتور الربيعة يلتقي -عبر الاتصال المرئي- الرئيس التنفيذي للتحالف العالمي للقاحات والتحصين (غافي)
http://almnatiq.net/?p=886072
المناطق - واس

التقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة عبر الاتصال المرئي اليوم، الرئيس التنفيذي للتحالف العالمي للقاحات والتحصين (غافي)، سيث بيركلي.
وجرى خلال اللقاء بحث الأمور المتعلقة بالشؤون الإنسانية وسبل مكافحة انتشار فيروس كورورنا المستجد والتنسيق بين الجانبين بهذا الخصوص.
واستعرض معاليه خلال اللقاء جهود حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- في التعامل مع فيروس كورونا المستجد والتدابير اللازمة التي وضعتها منذ الوهلة الأولى من إنتشار الوباء.
وأبان معاليه أن المملكة بصفتها دولة الرئاسة لمجموعة العشرين لعام 2020م، أكدت إلتزامها بدعم الجهود الدولية في توفير وإنتاج لقاح لفيروس كورونا، وتقديمه لأكبر عدد ممكن من المتضررين.
وتطرق الدكتور الربيعة إلى مساهمة المملكة بمبلغ 150 مليون دولار أمريكي للتحالف العالمي للقاحات والتحصين، وذلك أثناء ترأسها القمة الاستثنائية لقادة مجموعة العشرين.
وبين معاليه أن حكومة المملكة قدمت من خلال المركز مساعدات متنوعة للعديد من الدول المتضررة من جائحة كورونا (كوفيد ـ 19)،حيث جرى توفير مستلزمات وأدوات طبية لليمن، وللصومال، ولفلسطين وغيرها من الدول، كما يجري العمل على دعم دول ومناطق أخرى محتاجة.
وفي ختام اللقاء عبّر بيركلي عن إعجابه بالجهود التي قدمتها المملكة العربية السعودية في تعاملها مع فيروس كورونا على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، متطلعًا إلى تعزيز الشراكة بين الجانبين، وخصوصًا في مجال توفير اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد لجميع الدول بطريقة عادلة من خلال الشراكات الإستراتيجية المقترحة.

 

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